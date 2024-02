La New Ikba ha ricominciato benissimo

E’ cominciata una nuova stagione sportiva per la New Ikba di Lucera che ha preso parte alla prima tappa di qualificazione per il Campionato Italiano WTKA 2024 di kick boxing. Al palasport di San Severo si sono ritrovati circa 500 atleti provenienti da Abruzzo, Umbria, Molise, Lazio, Campania e Puglia, il raggruppamento centr-sud che poi confluisce nella finale nazionale della prossima primavera. La seconda tappa è fissata per il 10 marzo a Velletri.

La delegazione lucerina era composta da 15 atleti, guidati dai maestri Serena Calabrese e Ciro Ianigro che hanno espresso compiacimento per i numerosi successi e piazzamenti ottenuti.

Hanno vinto la proprie competizioni Michele Di Maggio, Antonio Tibello, Pierflavio Monaco, Rosangela Iannelli e Antonio Sansarella (kick light), Angelo Michele Tedeschi, Michael Russo, Ryan Manganiello e Chiara Fabrile (light contact).