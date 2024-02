Cercasi autisti, meccanici e gruisti

Il Centro per l'Impiego di Lucera ricerca, per conto della Catenazzo Srl che si occupa di trasporti e del settore petrolifero, personale per impletamentazione e potenziamento delle sue attività.

Due autisti - Requisiti indispensabili: possesso della licenza media, esperienza minima nel campo e nel settore nel trasporto con rimorchi e il possesso delle patenti C, CQC merci e E. Viene offerto un contratto a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato, full-time 40 ore settimanali. Il candidato dovrà essere disponibile a trasferte nella provincia di Potenza.

Due meccanici – Devono conoscere soprattutto i motori Iveco, con mansioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi come autogrù, piattaforme di lavoro elevabili mobili) e muletti. Requisito indispensabile: esperienza minima nel campo e nella mansione e possesso della patente B. Requisiti preferenziali: titolo di studio Metalmeccanico o Meccatronico e conoscenze informatiche applicate al settore automotive. Viene offerto un contratto a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full-time 40 ore settimanali. Il candidato dovrà essere disponibile a trasferte nell’altra sede operativa di Val d'Agri.

Dieci gruisti - Il gruista è la figura professionale che, all'interno dei cantieri minerari, si occupa di condurre autogrù e altri macchinari di elevazione, come piattaforme di lavoro elevabili mobili e all'occorrenza muletti. Requisito indispensabile: esperienza nel campo e nella mansione minima di 3 anni. Requisito preferenziale: titolo di studio Metalmeccanico o Meccatronico. Viene offerto un contratto a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full-time 40 ore settimanali. Il candidato dovrà essere disponibile a trasferte nell’altra sede operativa di Val d'Agri.

