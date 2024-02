Lucera 2.0 si auto 'sospende' dopo 12 anni

“Sospendere”. Siccome si tratta di politica, dove mai nulla è certo e definito, coerentemente è stato utilizzato un verbo interlocutorio per annunciare lo stop delle attività da parte del gruppo Lucera 2.0, avviate dodici anni fa e che recentemente si era data anche la conformazione di associazione. Non c’è da stare allegri nel dibattito pubblico se si ferma (per sempre?) una delle entità più interessanti degli ultimi decenni in città, con una inclinazione civica che ha portato all’elezione di propri esponenti in Consiglio comunale, così come a numerose iniziative pubbliche anche di un certo valore.

Quel sodalizio ha espresso anche direttamente nel 2020 un candidato Sindaco come Francesco Di Battista, uno dei maggiori animatori del gruppo che sotto l’insegna ha visto anche l’elezione di altri suoi amici di vecchia data, in primis Michele Marucci, ex assessore sia con Pasquale Dotoli che con Antonio Tutolo, ma anche consiglieri comunali come Leonardo Renzone, Marianna Tremonte, Simone Cantore e Vincenzo Leccese, oppure la presenza di altri membri molto attivi come Gianni Tucci e Maria Pia Altieri. Nell’archeologia politica cittadina si trova sotto quel simbolo anche Carolina Favilla, assessora sia con Tutolo che con Giuseppe Pitta, e transitata attraverso diversi soggetti civici per poi approdare di recente al Partito Democratico.

Insomma, una navicella trasversale che ha offerto vivacità, riflessioni e approcci nuovi rispetto a un passato caratterizzato da linguaggi arcaici e metodiche ingessate, ma pare già evidente che alcuni di quegli stessi componenti troveranno subito altre collocazioni più stabili. Se poi saranno maggiormente remunerative dal punto di vista elettorale, saranno solo le urne a stabilirlo.

“Già da qualche tempo le attività del gruppo andavano affievolendosi, i crescenti impegni, privati e professionali di molti tra gli attivisti dell’associazione mal si conciliavano con le necessità e le ambizioni che questo progetto richiedeva - è scritto in una nota di annuncio – per cui meglio fermarsi ed evitare di vivacchiare, non fosse altro che per rispetto alla nostra storia. Non ci sono mai piaciute le rendite di posizione. Certo, non saremmo sinceri fino in fondo se evitassimo di raccontare quanto questa decisione pesi emotivamente su ciascuno di noi e siamo consapevoli che, pur provandoci, le parole di questo comunicato non riusciranno a descrivere adeguatamente i sentimenti che pervadevano gli stati d’animo dei partecipanti a quell’ultima riunione di lunedì scorso, dove, tra voci rotte ed occhi lucidi, collettivamente, si faceva questa scelta. Sono stati dodici anni intensi, belli, a tratti entusiasmanti, anni di passione civile, di condivisione e generosità, di impegno profuso con serietà e lealtà, sono stati anni di amicizia. Non sono mancate le delusioni e le sconfitte, gli errori, gli abbandoni, qualche colpo basso e i soliti opportunisti. Ma questa è la politica, non siamo mica degli ingenui. L’auspicio per il futuro è che quella passione politica affiori nelle nuove generazioni, in qualsiasi modo declinata: a destra o a sinistra, nei partiti, nelle formazioni civiche o nelle associazioni, nella redazione di un giornale, nelle organizzazioni studentesche, nei sindacati. L’invito che facciamo a ragazzi è di cimentarsi con la politica, per l’ambiente, per la pace, per rivendicare un diritto, per costruire una strada, un quartiere, una città e un mondo all’altezza dei propri sogni, ma anche soltanto per ridurre lo spazio a chi la fa per interessi personali a danno della collettività. Noi l’abbiamo fatto ed è stato bello”.

r.z.