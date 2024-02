La piccola Casa della Salute di Biccari

Da sabato scorso Biccari ha a disposizione un nuovo ambulatorio che si pone come una “Piccola Comunità in Salute”, il nome del progetto per un presidio sanitario nel quale verranno erogati servizi basilari per la popolazione come accompagnamento per visite mediche e terapie, consegna farmaci, diagnostica domiciliare e telemedicina, tele-monitoraggio, prenotazioni visite, assistenza domiciliare, formazione dei volontari.

“E’ un progetto nato per aumentare i servizi socio-sanitari nelle aree interne dove sono maggiormente a rischio – ha detto il sindaco Gianfilippo Mignogna, e sperimentare nuove soluzioni di prossimità, possibile grazie alla capacità di stare insieme e di collaborare con tante realtà diverse e fondato, come sempre, sulla voglia degli abitanti dei nostri paesi di non darsi mai per vinti. Grazie alle reti larghe e ai partenariati importanti lavoreremo ad un nuovo modello di sanità e di welfare di prossimità, vicino ai più fragili”.

L’iniziativa è stata avviata proprio per dare una risposta al fenomeno di migrazione sanitaria che penalizza soprattutto le aree interne e periferiche, non è la prima al confine tra Puglia e Campania (ce n’è già un’altra a Roseto dove opera un infermiere, un Oss e i volontari della Croce Rossa) e promette di non essere nemmeno l’ultima, con l’intento di far vivere l’anziano fragile e i malati cronici nel proprio domicilio garantendo loro l’integrazione delle informazioni in ambito sanitario.