Le strane pressioni su Pitta per lo Stadio

Gent.ma Redazione

vorremmo sollevare una questione che da anni attanaglia il calcio lucerino e che spesso è rimasta lontana dai riflettori, la questione Stadio Comunale.

Parliamo in qualità di tifosi ma anche di semplici cittadini che vedono nello sport un importante perno su cui basare la crescita socio-culturale di una comunità.

Posto che la programmazione è di fondamentale importanza per un’azienda e quindi per una società di calcio, la nostra domanda è questa: come può la società del Lucera Calcio, programmare il futuro, ambendo a palcoscenici più importanti, senza nemmeno sapere se il prossimo anno avrà a disposizione un impianto per giocare le partite interne?

Inoltre, come può, una città che punta a diventare Capitale della Cultura 2026, mettere da parte lo sport, da sempre nucleo di aggregazione, socializzazione e importante mezzo per diffondere il nome di una città in Puglia e nel resto d'Italia.

Ci appelliamo quindi, per l'ennesima volta, al Sig. Giuseppe Pitta o a chi di dovere, affinché sblocchino questa situazione concedendo il Comunale alla società del Lucera Calcio, così da poter programmare a lungo termine.

Speranzosi del buon esito della cosa, porgiamo i nostri più cari saluti.

Teste Matte Ultras Lucera

E’ sacrosanto che una società sportiva pretenda certezze temporali (oltre che economiche) per programmare gli investimenti che in questo caso significano soprattutto l’urgente rifacimento del manto sintetico, ma per la pubblicazione di questa lettera abbiamo ricevuto “sollecitazioni” di varia natura e provenienza come mai nella storia di Luceraweb che si appresta a festeggiare 22 anni di attività. E già questo sarebbe sufficiente per capire meglio quali siano le cose veramente importanti per una fetta (piccola?) della popolazione che evidentemente non ha altro a cui pensare. Beata lei.

A ogni modo, è pure emblematico che con l’affissione di quello striscione sia cominciata da qualche giorno una vera e propria manovra di accerchiamento all’Amministrazione comunale e al sindaco Giuseppe Pitta che (per usare il modo imperativo e il verbo riportato nei post social da parte degli stessi promotori) “DEVE” concedere lo stadio al Lucera Calcio. Se non fosse inquietante, sarebbe divertente, perché i tifosi (anzi gli Ultras, che quindi hanno un rapporto diretto con la società) potrebbero farsi spiegare proprio dalla dirigenza come funzionano i meccanismi di gestione del patrimonio pubblico. Potrebbero andare a lezione dal cosiddetto “socio di maggioranza”, Antonio Dell’Aquila, che è pure un autorevole “socio della maggioranza” politica che sostiene proprio il sindaco e che quindi sarebbe facilmente in grado di far capire loro che un ente deve garantire, tra le altre cose, anche l’imparzialità della sua azione amministrativa, esercitata attraverso procedure di evidenza pubblica e quindi aperte a tutti, peraltro più di competenza degli uffici che degli organi politici. Invece gli Ultras ritengono che il Lucera Calcio abbia un diritto (divino? politico?) di condurre un impianto che è il più prezioso che la città possa vantare, manco fosse l’unica società sportiva del territorio, tanto meno calcistica. Se pure andasse così, nei corridoi di Palazzo Mozzagrugno pare sia stato vietato ricordare che ci sarebbe un qualche conflitto di interessi da analizzare con molta attenzione, anche se il legale rappresentante biancoceleste sia qualcun altro incaricato. Nella redazione di Luceraweb però questi divieti non sono mai stati in vigore.

E gli Ultras potrebbero farsi spiegare qualcosa anche dal nuovo Team Manager della prima squadra, Antonio De Troia, pure lui con ambizioni politiche e che magari potrebbe finalmente rivelare chi sia il reale presidente del Lucera Calcio insieme a quello fittizio, visto che ha spesso lamentato di non conoscerne nemmeno l’identità. In questo periodo, peraltro, sta sostenendo apertamente la causa per certi aspetti parallela della Sveva Pallacanestro Lucera con un teorema che fa più o meno così: “Siccome una società sportiva fa già tanti sacrifici (come se fosse una prescrizione medica, ndr), non deve essere ostacolata nelle sue attività, anzi ci vogliono più forme di sostegno”.

De Troia (e tanti altri paladini della giustizia a gettone) fa finta di dimenticare che proprio la Sveva un ottimo sostegno lo sta avendo da tempo, perché non sta pagando un centesimo per la sua permanenza nel palasport, con l’aggravante che sono proprio tutti i lucerini ad accollarsi da almeno due anni le bollette (tutt’altro che leggere) di acqua e corrente elettrica. Lo dicono gli atti prodotti finora da entrambe le parti, anche se per sapere come finirà la storia bisognerà attendere un pronunciamento giudiziario. Tuttavia già si può dire che proprio il Comune non ne esce benissimo ancora una volta per le consuete falle burocratiche su cui poi è facile inserirsi, senza che poi alcuno paghi per le proprie responsabilità. Per quelle ci pensano tutti i lucerini, senza distinzioni e senza che sia stato nemmeno chiesto loro di dare un “contributo”. (r.z.)