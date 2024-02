I ripristini di Open Fiber sui Monti dauni

Sono partiti i ripristini stradali nei Comuni dei Monti dauni interessati dai lavori di realizzazione della rete pubblica in fibra ottica. Open Fiber sta quindi confermando gli impegni assunti nel corso del tavolo tecnico aperto dalla Prefettura di Foggia nelle scorse settimane. I responsabili regionali, convocati proprio in merito allo stato della viabilità, hanno presentato all’Ufficio territoriale del Governo e alle Amministrazioni comunali il cronoprogramma dei ripristini stradali che riguardano Anzano di Puglia (4-8 marzo), Castelluccio Valmaggiore (11-15 marzo), Faeto (28 febbraio-7 marzo), Troia (21 febbraio-15 marzo), mentre sono stati ultimati già quelli di Orsara.

Open Fiber fa anche sapere che gli interventi saranno effettuati compatibilmente con le condizioni atmosferiche favorevoli, in modo da garantire il miglior risultato possibile, nel pieno rispetto del decoro urbano, della tutela della sicurezza delle persone e per ridurre al minino eventuali disagi alla circolazione veicolare.

Red.