Sui canoni alloggiativi 'garantisce' il Comune

Ogni anno i Comuni erogano ai nuclei familiari, in possesso di determinati requisiti di indigenza, un contributo per sostenere le spese di affitto delle rispettive abitazioni. I fondi vengono in realtà assicurati dalle Regioni che a loro volta attingono da un fondo nazionale, poi distribuiti con specifici bandi a livello locale. Tutto questo in Puglia non sta materialmente accadendo, perché di risorse per lo scopo non ne sono arrivate, ma in qualche modo bisogna operare. In effetti la Giunta Pitta aveva già messo in conto di destinare 20 mila euro, utilizzando i proventi derivanti dai canoni di locazione dei terreni ex Eca, per sopperire in qualche modo alla storicità e importanza sociale della misura che in questo momento riguarda l’annualità 2022.

Per il 2021 erano stati distribuiti 75 mila euro, per cui la cifra da dover assicurare sarà più o meno la stessa, e allora l’esecutivo ha preso l’importante decisione di rideterminare la destinazione della fissare la somma di 20 mila euro a totale carico del bilancio comunale e non più come compartecipazione al finanziamento regionale, aggiungendo altri 60 mila euro “di tasca propria”, utilizzando un avanzo vincolato di cui può disporre.

“Bisogna dare necessariamente continuità al contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione”, hanno fatto sapere da Palazzo Mozzagrugno, riservandosi poi di fare una specifica variazione del bilancio di previsione.

Dalla gestione dei terreni ex Eca, lascito di 613 ettari da parte della nobildonna Giuseppina Spagnoletti Zeuli, coniugata Pasquale De Troia, che prima della sua morte nel 1933 dispose che quei lotti (disseminati non solo nell’agro di Lucera ma anche in alcuni centri vicini come Biccari, Volturino e Pietra) avrebbero dovuto servire per “l’assistenza ai bisognosi e alle donne senza marito”, il Comune attualmente ricava circa 43 mila euro, comunque molti meno di quello che dovrebbe e di quanto preventivato ufficialmente, con variegate destinazioni a persone malate e bisognose di sostegno economico o direttamente defunte ma senza possibilità di provvedere al proprio funerale.

E la Giunta ha poi messo letteralmente sul piatto altri 14 mila euro per consentire l'allargamento dell'utenza per il servizio mensa, visto che dalla scuola primaria Tommasone sono arrivate un'altra trentina di richieste di partecipazione pervenute in vista del prossimo anno scolastico.

r.z.