A caccia di progetti per Lucera Capitale

“A Lucera soffia il vento dell’euforia nell’attesa dell’esito della sua candidatura a Capitale della cultura 2026. Indubbiamente la candidatura produce uno scatto d’orgoglio della collettività che può liberare energie individuali e creare sinergie necessarie per avviare processi virtuosi nel tessuto economico locale. Ma occorrono alcuni presupposti essenziali, e per rendere appetibile il territorio lucerino a flussi turistici duraturi è fondamentale mettere in campo una progettualità lungimirante, concreta, organica e coinvolgente che coniughi utilizzo e tutela delle risorse locali (agricoltura, territorio e patrimonio culturale)”.

È la posizione espressa dall’Associazione “Lucera non tace” che ha invitato l’Amministrazione Pitta ad andare oltre l’attività mediatica. “Se la progettualità sull’evento rimane chiusa in questo ambito, è inevitabile prevedere ricadute minime sull’economia locale: al più si riuscirà ad attrarre qualche curioso turista di passaggio. Altre iniziative significative nella direzione indicata finora non sono state. Anche il metodo dell’azione politica adottato non denota nessuna discontinuità con le pratiche del passato basate su logiche clientelari e incentrate sul perseguimento di interessi particolari o del consenso personale come fine, non come conseguenza dell’azione politica”.

Mancanza di lavoro, percezione crescente di insicurezza nei cittadini, diffusa cultura dell’illegalità, alimentata da impunità, degrado e indifferenza, assenza di piani strategici, crisi dell’agricoltura, precarietà dell’ospedale, proliferazione degli impianti di trattamento rifiuti, incuria e cattiva gestione del patrimonio immobiliare e storico-artistico danneggiato anche dal vandalismo. Sono queste le criticità individuate dal Comitato che attribuisce le responsabilità ai governi locali degli ultimi 40 anni.

“Fingere che questi problemi non esistano o tentare di nascondersi la genesi e il contesto nel quale si sono incancreniti, non serve a niente – hanno aggiunto – e così il territorio lucerino sta vivendo già da qualche decennio un inarrestabile declino economico, sociale, culturale e recentemente anche ambientale che penalizza la maggior parte della popolazione, anche se non tutta. Se la maggioranza penalizzata e silenziosa continua a tenere la testa sotto la sabbia, illudendosi di restare spettatori indifferenti alla finestra ripiegati su sé stessi nell’affanno quotidiano di curare solo il proprio orticello senza ‘disturbare’ democraticamente la classe dirigente di turno (che con la sua miopia, rapacità e incapacità storica di governare i rapidi cambiamenti succedutosi nella società italiana è il vero responsabile di questo stato di cose) sicuramente non eviterà il declino del nostro territorio: potrà solo rendersi complice passiva di questo fallimento. E’ inutile sperare nella buona sorte o nell’attesa messianica del politico illuminato, o aspettare soluzioni dall’alto che non arriveranno mai. L’impegno alla partecipazione, alla cittadinanza attiva, alla costruzione organizzata di relazioni e comunità, alla formazione del cittadino consapevole e di coscienze libere e dignitose capaci di scegliersi democraticamente ma autonomamente i propri rappresentanti politici, è la via da percorrere per cambiare in meglio la nostra vita e anche la soluzione a molti dei problemi elencati. Incamminarsi su questo percorso indubbiamente è una scelta faticosa che richiede coraggio e pazienza, ma è ineludibile se vogliamo veramente spiccare il volo come persone e come comunità per preparare un futuro migliore alle prossime generazioni. E non aspettare passivamente di morire lentamente di declino”.

Red.