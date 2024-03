Porte girevoli al comando polizia locale

Ieri è stata una giornata doppiamente importante per Lucera, perchè non c'è stata solo l'audizione a Roma della candidatura per la Capitale Italiana della Cultura, ma anche la prova orale dei 14 candidati superstiti (dai 141 iniziali) e aspiranti agenti di polizia locale che hanno superato la prova scritta al concorso indetto dal Comune di Lucera. La procedura è in dirittura di arrivo, mentre è già conclusa quella per i tre funzionari tecnici, con tanto di graduatoria pubblicata. Nel frattempo, dal 1° marzo scorso è andata in vigore una vera e propria triangolazione di personale autorizzato a ruotare (definitivamente e quindi a tempo indeterminato) rispetto agli attuali Corpi di appartenenza, ricorrendo all’istituto della mobilità compensativa e volontaria tra i tre enti coinvolti, cioè Lucera, Foggia e San Nicandro Garganico. Rocco De Rosa, in servizio a Lucera, è andato nel capoluogo dove Nicolas D’Arcangelo ha invece deciso di spostarsi nel centro garganico che a sua volta è stato lasciato da Vincenzo Pumpo, il quale è tornato nella sua città di origine. Non è la prima volta che si mettono in moto meccanismi del genere tra Comuni, poiché in effetti un altro è già stato attivato per il funzionario di elevata qualificazione, in quanto specialista in attività di vigilanza. Vincenzo Manzo, ufficiale di 55 anni originario di Foggia ma proveniente dalla Basilicata, si insedierà nel giro di qualche settimana e realisticamente prenderà la guida del Corpo a partire dal prossimo 1° luglio.

E proprio a proposito di comando, dopo il preannunciato fatto subito dai suoi legali Vincenzo De Michele e Gabriella Guida, adesso c’è anche la conferma ufficiale che Beniamino Amorico ha presentato ricorso alla Corte di Appello di Bari, contestando la sentenza di primo grado che aveva confermato il suo licenziamento da parte del Comune di Lucera che in effetti si è nuovamente costituito in giudizio. Dalla prima udienza fissata per il prossimo 8 aprile, Amorico intende chiaramente andare fino in fondo sulla vicenda personale che lo ha coinvolto con la perdita della guida del Corpo, dei gradi di maggiore e addirittura del posto di lavoro, sancita a settembre 2022 dopo essere stato arrestato quattro mesi prima e rimasto ai domiciliari per 39 giorni, con le accuse di peculato (utilizzo improprio dell’auto di servizio per recarsi anche fuori regione, in abitazioni private o in località marittime in compagnia di altre persone), falso in atto pubblico (fittizia presenza al lavoro), rivelazione di segreto di ufficio (diffusione delle liste dei positivi al Covid durante il lockdown) e truffa al Comune (annullamento di multe in almeno cinque casi non giustificati). Nei mesi successivi aveva poi patteggiato una pena (sospesa) a un anno e dieci mesi che è ancora pendente davanti alla Cassazione, risarcendo comunque subito l’ente con 1.245 euro, somma quantificata per il tempo di assenza dal servizio complessivamente pari a 53 ore lavorative. Amorico era in servizio da 26 anni, di cui gli ultimi 19 trascorsi con l’incarico di comandante del Corpo.

r.z.