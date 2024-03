Gli Sbandieratori Città di Lucera si preparano alle gare

L’attività dell’Asd Sbandieratori e musici città di Lucera passa anche e soprattutto per la formazione, ritenuto elemento fondamentale per tenere alto il livello delle performance nelle esibizioni e nelle gare. Ne è convinto il presidente, Francesco Loconte, che sabato scorso ha portato la compagnia a Torremaggiore, dove si svolto il workshop formativo organizzato dalla Lega Italiana Sbandieratori per il settore sbandieratori e a cui hanno partecipato anche tutti gli altri gruppi del Sud Italia, tra cui quelli di Altamura e Avigliano.

“La formazione dei nostri ragazzi è la cosa a cui tengo maggiormente – ha dichiarato Loconte a Luceraweb -, perché solo così riusciamo a restare al passo con il mondo degli sbandieratori 2.0 e procedere nel segno di una tradizione, unita all’innovazione, che i nostri maestri portano avanti da oltre 30 anni”.

L’appuntamento, unico del Meridione, è stato importante, come ha sottolineato Mauro Barcherini, presidente della Commissione tecnica e vice presidente della LIS, perché è stato presentato agli atleti il nuovo regolamento delle gare che entrerà in vigore in occasione della Parata nazionale under 18 che si terrà a Montefalco, in provincia di Perugia, dal 5 al 7 luglio, e poi nel Campionato nazionale maggiore in programma a settembre a Gallicano, in Toscana.

Ed è proprio in vista di queste competizioni, ma pure degli altri eventi sportivi e non, che gli Sbandieratori e musici città di Lucera si stanno preparando da tempo.

Al workshop di Torremaggiore hanno partecipato i tre maestri di bandiera del Gruppo: Marcello Calabrese, Davide Mainieri e Pasquale Di Muro, a cui si sono aggiunti Michele Fusillo, che sta iniziando il percorso da Aspirante, e due atleti: Riccardo Loconte per gli under 12 e Davide Querques per gli under 15.

Enza Gagliardi