Concerto rock-sinfonico sulle musiche dei Queen

La musica dei Queen come non si è mai sentita. Il secondo appuntamento della Terza stagione concertistica dell’Orchestra ICO Suoni del Sud propone una straordinaria produzione targata “Suoni del Sud” intitolata “Queen Project - Bohemian Fantasy for piano and orchestra”, un concerto rock-sinfonico sulle musiche del leggendario gruppo britannico.

Venerdì 8 marzo, alle 20.30, al Teatro Giordano di Foggia si avrà l’occasione di riascoltare, in chiave sinfonica, “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “The Show Must Go On”, “Killer Queen”, “Somebody to Love”, We Are The Champions” e altri capisaldi dell’epopea Queen, con arrangiamenti orchestrali che ne rispettano l’essenza e ne esaltano la forza.



Il concerto vedrà la straordinaria partecipazione, in veste di solista, di Giuseppe Andaloro, fuoriclasse del pianoforte a cui si devono anche gli arrangiamenti orchestrali.

Vincitore di importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Busoni, Giuseppe Andaloro spazia con padronanza dalla musica rinascimentale a quella contemporanea. Il musicista siciliano è da sempre aperto alla musica dei giorni nostri, e proprio di “Bohemian Rhapsody” dei Queen ha realizzato una particolare versione per piano solo, pubblicata da Warner Classic.

Venerdì sera con lui ci sarà l’orchestra stabile di Foggia, che per l’occasione avrà in formazione anche la batteria, diretta dal maestro Marco Moresco.



“Siamo orgogliosi di presentare in prima assoluta proprio a Foggia uno spettacolare omaggio alla band che ha fatto la storia, in cui si incontrano la musica sinfonica e il rock, il pianoforte e tutti i suoni dell’orchestra. Un evento che emozionerà e coinvolgerà appieno il pubblico”, annuncia Libera Granatiero, presidente di Suoni del Sud.



Il concerto di Foggia sarà registrato dal vivo per la pubblicazione di un CD, mentre ‘Queen Project’ sarà proposto nuovamente il 9 marzo a L’Aquila e il 10 a Barletta, al Teatro Curci.

La Terza stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” è organizzata in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è di Ettore Pellegrino.

L’ingresso in teatro è alle 20 e il biglietto per il concerto può essere acquistato al botteghino da un’ora prima o sul sito vivaticket.com. Per informazioni si può chiamare il numero 324.5912249.

Red.