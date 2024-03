La ludopatia si combatte anche a scuola

Si avvia alla conclusione il laboratorio teatrale tenutosi al liceo “Checchia Rispoli Tondi” di San Severo, promosso da Regione Puglia, Asl Foggia e Teatro Pubblico Pugliese, attuato dalla compagnia “Foyer 97” con Francesco Gravino ed Enzo Toma, nell’ambito del progetto volto alla sensibilizzazione e contrasto da gioco d’azzardo patologico.

L’evento finale del laboratorio si terrà martedì 5 marzo alle 11 al Teatro Verdi a San Severo e in replica venerdì 8 marzo, sempre alle 11, all’Itet Vittorio Emanuele III di Lucera, nell’ambito di un incontro formativo.

I principali destinatari dell’attività sono proprio gli studenti, insieme ai quali viene affronta il tema della ludopatia attraverso incontri con psicologi ed esperti per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

“Il percorso è stato attuato con la sperimentazione di esercizi teatrali incentrati sulla relazione – hanno fatto sapere i promotori - da cui è emerso in modo chiaro e inequivocabile la radice del problema: la scarsa autostima, la solitudine, l’incapacità di saper gestire le relazioni”.

I ragazzi hanno sviluppato un testo teatrale e un video basato sull'ironia, immaginata come una delle forme migliori per poter affrontare i limiti e i problemi relazionali.

Partendo dalla canzone di Vinicio Capossela "Marcia del camposanto", hanno costruito uno spot video a tratti dissacrante in cui prendono in giro coloro i quali sono affetti da un problema di ludopatia che si conclude con una riflessione: “Siamo convinti che insegnare a ridere e ad vere la capacità di ridere, sia una delle terapie più forti che si possano mettere in campo”.

Red.