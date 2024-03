Al Tommasone nonni e nipoti entrano nella realtà virtuale

Nonni e nipoti insieme anche nella realtà virtuale. Proseguono i laboratori del progetto “Migliorarsi per volersi bene” dell’Aps Noi Noi di Lucera che si propone di mettere in dialogo due generazioni attraverso lo scambio di conoscenze.

Con l’utilizzo di visori, anziani e ragazzi hanno potuto confrontarsi sia esprimendo impressioni sulle innovazioni tecnologiche che comparando i diversi modi di intendere oggi il gioco. “Giochi di ieri e di oggi” è infatti il titolo del laboratorio guidato Giovanni Viola, titolare di Festina Lente, studio di consulenza e formazione in grafica pubblicitaria e nuove tecnologie, che nelle classi quarte elementari dell’Istituto comprensivo Tommasone-Alighieri di Lucera ha illustrato e poi fatto provare l’esperienza della realtà virtuale agli alunni e ai loro nonni.

“Abbiamo accolto con entusiasmo questo progetto che rispondeva a una mia personale visione della scuola, condivisa con il Collegio, che si basa sulla rivalutazione delle figure umane, professionali e educative in cui la presenza dei nonni all’interno del contesto scolastico, per i bambini e i ragazzi, si è dimostrata estremamente promuovente per l’intera comunità”, ha dichiarato Francesca Chiechi, dirigente del Tommasone-Alighieri. “Per lungo tempo la pedagogia o la condotta delle istituzioni scolastiche ed educative hanno tentato di scollare questi due mondi, compiendo però un grave errore pedagogico – ha spiegato a Luceraweb -, perché gli anziani sono la memoria storica, culturale, sociale, valoriale e di promozione della salute, e i bambini e i ragazzi sono prospettiva delle future generazioni che devono prendersi cura del mondo che le circonda. Pertanto, i nonni, in ambiente educativo, diventano punto di riferimento e formatori e a loro volta si formano insieme agli alunni”.

Sulla stessa linea Giovanni Viola che ha evidenziato come “i nonni abbiano scoperto le potenzialità delle nuove tecnologie con cui sono venuti in contatto, interagendo con esse e di conseguenza aprendo un nuovo canale di confronto con i nipoti. Sono strumenti utilissimi in ambito lavorativo e professionale - ha confermato a Luceraweb - nonché, ovviamente, scolastico, anche se in Italia, siamo ancora a un livello medio basso di utilizzo di queste opportunità. Questi dispositivi permettono di dare libero sfogo alla creatività, ormai il limite è solo la fantasia e quindi la loro introduzione nella didattica non può che essere un vantaggio”.

Partito il 18 gennaio scorso con in programma 25 laboratori divisi in quattro macro aree: bellezza, cibo, musica e ambiente, il progetto “Migliorarsi per volersi bene”, con l’adesione dell’Istituto Tommasone-Alighieri ha ampliato il numero degli incontri in calendario. Sono circa 40 infatti ora gli appuntamenti previsti fino al prossimo autunno, quando è fissato l’evento conclusivo al Teatro dell’Opera, ma probabilmente raddoppieranno.

Intanto, le classi terze, accompagnate da docenti, nonni e professionisti di “Noi Noi”, hanno già effettuato una visita guidata alla Monfarm, azienda lucerina che produce malto, per apprendere i processi produttivi antichi e moderni, e altre escursioni sono previste nelle prossime settimane, tra cui una a Roma.