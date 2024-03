Mostra di diorami pasquali da Giotto al ‘900

La mostra “La Passione di Cristo nella Storia dell’ Arte”, realizzata dalla sede di Candela e Sant’Agata di Puglia dell’Associazione Italiana Amici del Presepio partirà il prossimo 23 marzo e fino al 2 aprile, nella sala a piano terra del Palazzo Municipale di Candela. L’iniziativa è stata ideata e diretta dal presidente, Savino Freda.

La finalità dell’evento è quella di rappresentare, attraverso diorami realizzati in polisterene e carta, le scene della Passione di Cristo, riprese fedelmente dalle grandi opere della storia dell’arte, che vanno da Giotto al ‘900.

La mostra espone anche diorami raffiguranti altri grandi opere come “La Crocifissione” del Masaccio, la “Flagellazione” di Piero della Francesca, opera rivoluzionaria per l’introduzione prospettica del punto di fuga, e la “Deposizione di Cristo” di Raffaello. Sono raffigurati, tra gli altri, anche Michelangelo Merisi detto “Caravaggio” con la “Flagellazione di Cristo”, la “Deposizione” e “L’Ecce homo”. E poi, ancora, opere del ‘900 raffiguranti il Cristo crocifisso, tra cui “Il Corpus Hypercubus” e Cristo di San Giovanni della croce, di Salvador Dalì, nonché la “Crocifissione” di Renato Guttuso.

“La mostra vuole esaltare il connubio tra l’arte presepiale e la storia artistica delle raffigurazioni pittoriche italiane inerenti le scene della Passione – hanno spiegato i promotori – affinché il visitatore possa ammirare anche l’evoluzione del soggetto nel corso dei secoli, nonché immergersi in questo viaggio catartico che, soltanto l’arte con i suoi più grandi maestri, è in grado di trasmettere”.

Red.

Orari: feriali 18-20, festivi 10-12.30 e 18–20.