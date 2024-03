Event Day, tutta la ‘cerimonia’ in un solo momento e luogo

Quando bisogna cimentarsi con l’organizzazione di una cerimonia, è consigliabile affidarsi a professionisti per evitare di incorrere in problemi e difficoltà personali, ma anche disagi e brutte figure nei confronti degli ospiti. Ma è altrettanto opportuno ottimizzare tempo e risorse, senza tralasciare alcun aspetto dell’evento da allestire, così che possa restare nella memoria di chi vi partecipa e anche nelle emozioni dei suoi protagonisti.

Una soluzione a portata di mano è quella che si presenta per l’intera giornata di domenica 10 marzo (dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 21), da Sogni e Realtà, by Cose Così di Lucera che aprirà le sue porte per un appuntamento a ingresso gratuito nel quale poter mostrare e offrire il meglio del territorio per battesimi, prime comunioni, cresime, compleanni, matrimoni, lauree e anniversari, oltre a qualunque altra ricorrenza possibile.

Nella sede di Via Napoleone Battaglia 124 si ritroveranno una decina di esponenti di ciascun settore che compongono una festa, dal make up (Angela Mauriello) all’hair stylist (Carlo Ventola), dal cake mapping (Joe Creatura) all'animazione musicale (Nino Martino), passando per il gruppo creativo WhatsArt di Francesco Cinquia, agli abiti da sposa e sposo e le bomboniere (Sogni e Realtà), oppure i fiori (Primavera), il ricevimento (Parco dei Principi) e fino alla fotografia. Ciascuno presenterà i propri pacchetti personalizzati delle rispettive collezioni e cataloghi 2024.

“Dopo una doverosa pausa legata al Covid, abbiamo deciso di riprendere la nostra bella tradizione di offrire la possibilità di trovare in un solo luogo e in solo momento tutti i servizi necessari per le proprie necessità – ha spiegato la famiglia De Peppo che ospita le attività – appuntamento che è sempre stato apprezzato nel passato da una clientela proveniente non solo da Lucera e Monti dauni, ma anche dal Molise e dalla Campania, riscontro evidente di quanto sia importante essere vicini al territorio che ha bisogno di questo tipo di supporto in ogni periodo dell’anno. Tutto questo tanto più in primavera, quando comincia la programmazione della nuova stagione, perché ogni evento deve essere naturalmente unico”.

