Operazione 'Giù le mani', giornalista nel mirino

Dalle carte dell’inchiesta della Guardia di finanza sul Comune di Manfredonia emergono anche particolari inquietanti legati all’attività di giornalisti del territorio, specie del quotidiano l’Attacco che da mesi seguiva alcune vicende che interessavano il mondo politico e imprenditoriale dell’area sipontina, animate da amministratori locali e presunti esponenti della criminalità.

Da una conversazione tra Michele Romito e l’ex assessore Angelo Salvemini, viene riferito che il primo si lamentava del trattamento mediatico a cui era sottoposto assieme alla sua famiglia, mentre il secondo ha risposto commentando: “Quella morirà”, alludendo alla giornalisti Lucia Piemontese.

Da Lucera sono subito partite un paio di manifestazioni di solidarietà nei suoi confronti. La prima è stata del consigliere regionale Antonio Tutolo: “Esprimo la mia solidarietà e vicinanza alla giornalista Lucia Piemontese del quotidiano l'Attacco per la gravissima situazione di pericolo che corre per aver svolto con diligenza il proprio dovere di informare la cittadinanza di quanto stava accadendo a Manfredonia. Quel ‘quella morirà’ ci deve far tenere alta la guardia e proteggere chi fa informazione in territori a rischio. In tempi in cui si vorrebbe limitare il lavoro dei giornalisti, anche attraverso interventi legislativi, emerge invece proprio dalle carte dell’inchiesta, che hanno portato a sette arresti, che la vera “minaccia” era la giornalista che raccontava i fatti senza paura. Come ho già detto quasi un anno fa, in occasione di un episodio altrettanto grave che ha visto la stessa cronista vittima di attacchi volgari, è necessario sostenere i giornalisti che svolgono la loro professione con dedizione e serietà, poiché sono loro che sorvegliano, denunciano, mettono in luce ciò che si vorrebbe tenere nell’ombra e danno voce a chi non ce l’ha. Piemontese svolge un lavoro giornalistico prezioso per la comunità e dunque la politica, le istituzioni e lo Stato si devono impegnare di più per lei e per tutti quei cronisti che tengono i riflettori accesi su dinamiche malavitose e malaffare”.

Subito dopo è stata la volta di Davide Colucci, consigliere comunale promotore della cittadinanza onoraria conferita a Julian Assange e coordinatore regionale di Democrazia Sovrana e Popolare: “Quando si tratta di libertà di stampa e di difesa del dibattito pubblico e degli interessi pubblici io rispondo sempre presente, tanto più se riguardano il mio territorio di appartenenza. Nessuna condanna anticipata per gli elementi rivelati sabato scorso dalla procura per il Comune di Manfredonia, ma di una cosa invece sono certo: non è ammissibile arrivare a ipotizzare la morte di una giornalista per il semplice fatto di aver svolto il suo lavoro, per giunta facendo conoscere fatti che poi hanno trovato riscontro presso gli organismi inquirenti. Questo significa che abbiamo bisogno di giornalisti seri, rigorosi e coraggiosi come Lucia Piemontese del quotidiano l’Attacco, altrimenti tante vicende resterebbero nel silenzio e nel segreto di chi pensa che tutto si possa fare con il malaffare. Democrazia Sovrana e Popolare Puglia esprime vicinanza e solidarietà alla giornalista, invitandola a non arretrare, pur sapendo che non è facile operare da queste parti, specie in quelle dove politica e criminalità credono che tutto sia possibile”.

