Falsi corsi per diventare giornalista

L’Ordine dei Giornalisti di Puglia fa sapere che per diventare giornalista, professionista o pubblicista, occorre seguire un percorso e delle regole stabilite dalla legge 69/1963.

“Ogni anno si improvvisano fantomatici corsi, percorsi di studio o di selezione promossi da società, ma anche giornalisti professionisti o pubblicisti – hanno scritto da Bari - che hanno il solo scopo di lucrare sulle aspirazioni di chi desidera intraprendere la professione e sfruttarne la sua buona fede per farlo lavorare gratuitamente presso testate di cui sono proprietari o dipendenti. Ricordiamo a tutti che non ci sono corsi di preparazione a pagamento organizzati dall'Ordine stesso, per i non iscritti. Allo stesso tempo, sono sempre gratuiti anche quelli organizzati dall'Ordine per i propri iscritti. Pertanto si raccomanda di diffidare di proposte dubbie e/o a pagamento, e di rivolgersi all’Ordine per informazioni sui corsi regolamentati e sulle modalità di iscrizione all’Albo, riportate anche sul sito istituzionale, nella sezione Modulistica”.

Red.