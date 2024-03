Premio Federico II, quinta edizione

La quinta edizione del premio letterario nazionale “Federico II”, indetto dall’Associazione Daunia&Sannio, è già partita da qualche settimana con l’indizione del bando che conferma le tre categorie in gara, con un montepremi totale di 2.800 euro, da suddividere tra i podi dei partecipanti alle sezioni di Narrativa, Poesia dialettale e Poesia in italiano. Gli elaborati potranno essere inviate all’organizzazione (www.dauniaesannio.it) fino al 30 aprile, mentre la cerimonia di premiazione è stata già fissata per il prossimo 9 novembre a Lucera.

L’anno scorso hanno partecipato 250 autori che la giuria ha dovuto valutare con grande difficoltà, considerato il livello alto dei testi presentati.

I testi poetici migliori avranno un’anteprima in estate, in occasione della manifestazione “La Lingua che unisce”, un festival delle minoranze linguistiche e dialettali delle zone di interesse.

Il sodalizio presieduto da Pasquale Frisi intende rinnovare e rilanciare la rilevanza culturale della sua iniziativa, strettamente collegata al territorio, sempre con il proposito di promuovere e coinvolgere le aree interne dei Monti Dauni e la fascia limitrofa del vicino Sannio.

Intanto, l’Associazione promuove un nuovo appuntamento per sabato 16 marzo, alle 18, al Circolo Unione, con la presentazione del libro di Antonio Corvino: “Cammini a Sud sentieri, tratturi, storie, leggende, genti e popoli del Mezzogiorno”. Tratta tematiche relative alle contrade del Mezzogiorno d’Italia attraverso una letteratura di viaggio, in particolare muovendosi lungo la direttrice della millenaria Via Francigena, attraversandone alcuni segmenti che interessano la Daunia, il Sannio, il Molise e la Campania. A dialogare con l’autore nella serata ci sarà la giornalista e scrittrice Marika Borrelli di Avellino, brevi passaggi della pubblicazione saranno letti ed interpretati da Giovanni De Girolamo.

r.z.