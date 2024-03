Gli Incanti di Partenope, viaggio nella canzone napoletana

La canzone napoletana d’autore sarà la protagonista del nuovo appuntamento della Terza stagione concertistica dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud”.

Dopo il sold out registrato la scorsa settimana con “Queen Project”, concerto rock-sinfonico che ha entusiasmato il pubblico del Teatro Giordano di Foggia, il terzo evento in cartellone propone un affascinante viaggio nella storia e nell’anima del popolo napoletano attraverso alcune delle più celebri melodie che ne connotano l’identità culturale.

Il titolo della serata, in programma domenica 17 marzo, eccezionalmente alle 18.30, è “Gli Incanti di Partenope”, una produzione “Suoni del Sud” che sta girando con successo i teatri italiani.

In scaletta ci sono capolavori come “Marechiare”, “O' Paese d' 'o Sole”, “Voce 'e Notte”, “Io te vurria vasà", “Reginella”, “O Surdato 'Nnammurato”, “Torna a Surriento”, “Era de Maggio” e “Core 'Ngrato”. A condurre lo spettatore attraverso questo viaggio sarà Riccardo Canessa.



A portare sul palco la carica di passione e di calore che caratterizzano le canzoni firmate da Tosti, Bovio, De Curtis, Murolo e altri, saranno le voci del soprano Libera Granatiero e del tenore Leonardo Gramegna.

Libera Granatiero ha all’attivo numerosissimi concerti lirico-sinfonici con l’orchestra Umberto Giordano di Foggia e l’orchestra Suoni del Sud e ha collaborato con artisti di fama internazionale. Numerose sono le produzioni liriche in cui è stata protagonista proprio come il tenore Leonardo Gramegna, che dopo il debutto al Festival della Valle d’Itria di Martina Franca si è imposto all’attenzione della critica e del pubblico in grandi teatri in Italia e all’estero. Entrambi gli artisti vantano incisioni discografiche di pregio.

A suonare sarà l’Orchestra dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, che in oltre cinquant’anni di attività si è esibita per alcune più prestigiose istituzioni musicali italiane, ha collaborato con famosi solisti ed è stata diretta da bacchette di fama internazionale.

Sul podio ci sarà il maestro Benedetto Montebello che in oltre trent’anni di carriera ha diretto i massimi capolavori sinfonici e lirici di ogni tempo, alla guida di complessi importanti, esibendosi in luoghi e istituzioni di prestigio anche all’estero.



La Terza stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” è organizzata in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è di Ettore Pellegrino.

L’ingresso in teatro è alle ore 18.00 e il biglietto per il concerto può essere acquistato al botteghino da un’ora prima o sul sito vivaticket.com. Per informazioni si può chiamare il numero 324.5912249.

Red.