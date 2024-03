L’abuso sui minori visto dai Lions

“Abuso sui Minori. Una mano per prevenire ed aiutare attraverso l’informazione e la sensibilizzazione” è il titolo di un convegno in programma venerdì 15 marzo, dalle 17, al Circolo Unione di Lucera, organizzato dal locale Lions Club che vuole contribuire a migliorare la società futura, educando le nuove generazioni al rispetto verso gli altri e verso sé stessi per combattere il fenomeno della violenza.

Il sodalizio presieduto da Maria Teresa De Vita, sulla base di un service nazionale, si pone l’obiettivo di informare, formare e sensibilizzare la società, le istituzioni, le scuole, le comunità locali, le associazioni e tutte le realtà che operano con e per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con la consapevolezza che la prevenzione dell’abuso può essere proposta adeguatamente ed in modo non allarmistico.

Sono annunciate le presenze del vescovo, Giuseppe Giuliano,, del sindaco, Giuseppe Pitta, del procuratore della Repubblica, Ludovico Vaccaro, del presidente dell’Ordine degli avvocati di Foggia, Gianluca Ursitti e del governatore del Distretto 108 AB Puglia, Leonardo Potenza.

Sono previste le relazione di Maria Antonella Cutruzzolà, avvocato patrocinante presso i tribunali ecclesiastici, di Rosa Pensa, sostituto procuratore della Repubblica di Foggia, di Costanza Stoico, psicologa esperta in criminologia forense.

L’appuntamento viene sostenuto anche dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati, dalla Camera Minorile di Capitanata, dall’Associazione “Cammino” Camera Nazionale Avvocati per le persone per i minorenni e per le famiglie e dall’Associazione Vìola Dauna.

