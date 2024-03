Orsara Movet, l’app di Orsara su Apple Store

L’Abbazia Sancti Angeli di Orsara di Puglia, grazie all’accordo e alla collaborazione tra la parrocchia San Nicola di Bari, l’Amministrazione comunale e la Pro Loco, sarà aperta e visitabile durante alcuni dei giorni più importanti della Settimana Santa: sabato 30 marzo dalle ore 15 alle ore 17.30; domenica 31 marzo dalle 10 alle 12.30; lunedì 1° aprile dalle 10 alle ore 18. Sabato 30 marzo, sarà possibile fruire di una visita guidata contattando la Pro Loco: per prenotare rivolgersi al 353.3998020. Domenica e lunedì si può fare la visita in autonomia utilizzando l’app Orsara Movet: angel, fire and music.

Si chiama così l’applicazione scaricabile gratuitamente sul proprio smartphone da “Apple Store”. Si tratta di una guida digitale dedicata ai visitatori che vogliano informazioni su Orsara, sulla storia del paese e i suoi luoghi d’interesse. Per trovarla e scaricarla, basta digitare la parola “Orsara” nel motore interno di ricerca di Apple Store. Apparirà la dicitura “Ar tour – Orsara di Puglia”. Cliccandoci sopra, si otterrà la recensione e la possibilità di scaricare la App.

Con Orsara Movet è possibile esplorare il paese direttamente sullo smartphone. La modalità di navigazione interna all’applicazione è incentrata su un sistema basato sulla realtà aumentata e la geolocalizzazione. L’app è completamente gratuita. Sull’icona dei punti di interesse occorre seguire il tag blu per il percorso “ANGEL”, che valorizza il legame di Orsara di Puglia con San Michele, Patrono del paese; il tag rosso, invece, indirizza verso il percorso “FIRE”, che promuove, tra le altre cose, la grande tradizione dei Fucacoste e della notte del 1° novembre orsarese tra falò e zucche antropomorfe; il tag verde, invece, conduce al percorso tematico incentrato sulla musica e gli eventi musicali.

Red.