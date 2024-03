L'acqua pugliese gestita anche dai Comuni

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la proposta di legge “Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio Idrico Integrato". Disciplina incentivi ai Comuni pugliesi per la costituzione di una società con la finalità di assicurare l'esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Unico regionale, ma anche con la finalità di creare le condizioni affinché l'Autorità Idrica Pugliese possa, nell'esercizio delle proprie competenze, individuare la modalità di affidamento del Servizio Idrico Integrato, che riterrà più opportuna.

I Comuni pugliesi, quindi, possono costituire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, una società per azioni, denominata Società Veicolo, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto, da esercitare indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale.

Per il capitale sociale, la Regione metterà a disposizione l'importo massimo di 400 mila euro, da dividere tra tutti gli enti in base alla consistenza delle infrastrutture destinate alla gestione del servizio idrico integrato. Il capitale sociale dovrà essere interamente pubblico, pertanto non è ammessa la partecipazione di privati ed è incedibile.

Nella speciale classifica regionale, Lucera ha un valore riconosciuto al 34esimo posto sui 257 Comuni pugliesi.

La Regione metterà a disposizione della Società Veicolo un contributo straordinario di 300 mila euro per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della Società, così promuovendo la tutela dei beni del patrimonio idrico comunale attraverso modalità organizzative sovracomunali. La Regione erogherà gli incentivi previsti se saranno soddisfatte le previsioni della legge.

Se la Società Veicolo sarà costituita entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, la Regione avvierà in proporzione il trasferimento graduale a titolo gratuito, nella misura massima del 20%, delle azioni di Acquedotto Pugliese SpA in favore dei Comuni aderenti, e ciascuno dovrà impegnarsi a trasferire le suddette azioni alla Società Veicolo entro trenta giorni dall'acquisizione, pena la decadenza dell'incentivo.

Tutti i Comuni pugliesi, anche non aderenti, sono titolari dei poteri di indirizzo, coordinamento, controllo e supervisione sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della Società Veicolo e li esercitano congiuntamente. Nel caso in cui alla data del 30 giugno 2025 non tutti i Comuni pugliesi abbiano aderito alla Società Veicolo, i previsti poteri saranno esercitati tramite il Comitato di Coordinamento e Controllo, costituito in convenzione. Ogni comune invitato potrà aderire alla convenzione anche in un momento successivo.

Il Comitato è un organo collegiale composto da sei sindaci eletti secondo le previsioni della convenzione, in modo da assicurare un rappresentante per ogni fascia di popolazione individuata, più uno dei Comuni capoluogo. Dura tre anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per il mandato successivo, senza essere remunerati.

“E’ stata una grande giornata - ha dichiarato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché il Consiglio regionale della Puglia ha approvato una legge che consentirà all'acqua pugliese di rimanere pubblica. Due volte pubblica. Innanzitutto perché l'acqua è di tutti. Noi pugliesi che l'andiamo a prendere dall'altra parte delle montagne, in parte la paghiamo ai nostri fratelli della Campania e della Basilicata, siamo ovviamente grati per questo dono. Pubblica perché distribuita da Acquedotto Pugliese che sarà alleato dei comuni di tutta la Puglia. Quindi acqua garantita a prezzi assolutamente bassi, tra i più bassi d'Italia, nonostante l'impiego dell'energia e degli impianti che servono per trasportarla qui in Puglia. Grazie a quei pugliesi straordinari che fondarono l'Acquedotto Pugliese oltre un secolo fa”.

“Una tappa storica con cui proteggiamo una grande realtà industriale di livello europeo come Acquedotto Pugliese, il suo know how, gli investimenti che sta realizzando per rimodernare la rete idrica e fognaria più grande d’Europa e per tutelare il nostro mare potenziando i depuratori, il valore dell’acqua bene pubblico confermato da oltre 26 milioni di italiani nel referendum popolare del 2011”, ha aggiunto l’assessore regionale alla Risorse Idriche, Raffaele Piemontese.

L’articolato normativo pone l’importante e condiviso tema della necessità della cessione ai Comuni di una parte delle azioni di Aqp, attualmente detenute al 100% dalla Regione Puglia, per predisporre le condizioni affinché l’Autorità Idrica Pugliese possa scegliere la soluzione migliore nell’esclusivo interesse dei cittadini, compresa quella dell’affidamento a società in house partecipata, appunto, dagli enti locali, preservando la totale natura pubblica della gestione dei servizi idrici.

Red.