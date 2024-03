Direttivo e cariche di Confindustria Giovani

Ad un mese dall’elezione del presidente di Confindustria Giovani Foggia, Bruno Pitta ha guidato la prima riunione del Direttivo del suo mandato triennale, dalla quale sono usciti i suoi quattro vice: Consiglia Cifaldi, 38 anni, è amministratore unico della Newcall Cifaldi Srl, specializzata nella gestione impianti di betonaggio in Puglia; Rachele Capobianco, 27 anni, è responsabile marketing di Capobianco Trattori e Capobianco Organic Farm, impegnata nel settore del commercio di macchine agricole e della produzione biologica; Giuseppe Zichella, 30 anni, è amministratore della Zichella Srl trasporto veicoli in Italia ed Europa; Francesco Paolo Fantini, 26 anni, è amministratore dell’azienda del settore laterizi Ala Srl.

Il predecessore di Pitta, Rocco Salatto, ora è presidente di Confindustria Giovani Puglia.

“Siamo una squadra caratterizzata da più espressioni lavorative – ha dichiarato Pitta - mossa dall’entusiasmo per poter offrire un contributo, fattivo, di crescita del tessuto socio-economico della Capitanata. Avvieremo sinergie con gli altri ordini professionali giovanili della provincia, tra avvocati, agricoltori e costruttori. L’obiettivo è la condivisione di idee e progetti da attuare in simbiosi e che guardino allo sviluppo di un territorio dall’enorme potenziale”.

