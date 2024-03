Poesia per la pace, sabato la premiazione

E’ arrivato alla 18esima edizione il concorso scolastico denominato “Una poesia per la pace”. L’iniziativa è sempre del Club per l’Unesco Federico II di Lucera che renderà noti i vincitori con una cerimonia in programma sabato 23 marzo alle 17.30 nell’aula magna della scuola Ipia di Viale Dante. La Giornata mondiale sul tema è stata celebrata giovedì scorso.

Nell’occasione, il sodalizio assegnerà i riconoscimenti ai partecipanti delle scuole medie e superiori della Puglia che si sono cimentati sul tema: “L’amicizia”.

I lavori sono stati valutati dalla giuria composta da Michele Urrasio (presidente) e dagli altri componenti Raffaele Manna, Liliana Grasso, Giada Cimino e Vincenzo Beccia.

Previsti premi ai primi tre classificati delle due sezioni e libri di poesie ai primi otto, mentre il vincitore nella sezione “Scuola secondaria di 2° grado” verrà premiato con l'iscrizione gratuita alla sezione giovanile Under 30 del Club Unesco di Lucera.

La manifestazione sarà trasmessa anche on line, sulla pagina Facebook del Club.

Red.