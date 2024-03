Concerto a Stelle e Strisce: da Broadway al Far West

Un grande omaggio alla musica americana e alla sua ricchezza artistica. Nel quarto appuntamento della Terza stagione concertistica dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” si assaporerà l’essenza dell’America con tutto il suo caleidoscopio di uguaglianze e differenze di culture e di stili.

Il titolo dell’evento, fissato per giovedì 28 marzo, alle 20.30, al Teatro Giordano di Foggia, è “Stars and Stripes Concert” che ben racchiude il percorso musicale che andrà dal leggendario West dei cowboy alla New York degli anni ‘50 del secolo scorso, per poi oltrepassare il confine ed esplorare le sonorità latine e infine tornare a quelle dell’epopea dei pionieri.

L’orchestra stabile di Foggia, diretta da Benedetto Montebello, condurrà il pubblico attraverso celebri composizioni racchiuse in un programma musicale eclettico e coinvolgente.



Il concerto si aprirà con l’intenso “Adagio” di Samuel Barber, che è stato anche utilizzato nei film “The Elephant Man” di David Lynch e “Platoon” di Oliver Stone. Seguirà la suite “Three Latin-American Sketches” di Aaron Copland, un viaggio attraverso musicalità e ritmi dell’America Latina. Di Copland si ascolterà anche “Appalachian Spring”, suite dall’omonimo balletto, una delle opere più famose del compositore, che evoca la bellezza e la vitalità della vita rurale americana. A completare l’immaginario a stelle e strisce due indimenticabili brani: l’iconico “The Magnificent Seven”, composto da Elmer Bernstein per l’omonimo film western del 1960, e “America” di Leonard Bernstein tratto dal musical West Side Story, che mette in luce le diversità che colorano il continente. Gli arrangiamenti musicali degli ultimi due brani sono stati curati dal maestro Montebello, che ha diretto i massimi capolavori sinfonici e lirici di ogni tempo, alla guida di orchestre importanti, esibendosi in luoghi e istituzioni di prestigio anche all’estero.



La Terza stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” è organizzata in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è di Ettore Pellegrino.

L’ingresso in teatro è alle 20 e il biglietto può essere acquistato la sera del concerto o sul sito vivaticket.com. Per informazioni si può chiamare il numero 324.5912249.

Red.