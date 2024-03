Cercasi aiuto pasticciere

Sono 39 i profili richiesti dalle aziende e dalle realtà economiche locali ai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia nelle ultime due settimane, specie nel settore ricettivo.

Queste le più interessanti per il territorio di Lucera e dintorni:

Aiuto pasticciere (1 unità) – Lucera

Il Centro per l'Impiego di Lucera ricerca per il "Bar delle Rose" di Lucera un aiuto pasticciere, ambosessi. La figura richiesta dovrà occuparsi della preparazione di cornetti, saper utilizzare la sfogliatrice, preparare mignon e decorare torte. È richiesta esperienza minima nei laboratori di pasticceria come requisito indispensabile. Sono requisiti preferenziali il possesso del titolo di studio diploma alberghiero-indirizzo pasticceria e della patente B. Si offre contratto a tempo determinato di 7 mesi, fulltime 6 giorni settimanali.

Iscrizioni e informazioni a questo link

Scadenza: 26 marzo. CPI Lucera.

Addetto alle vendite di gelateria artigianale (1 unità) - Foggia

Si ricerca per importante gelateria artigianale un addetto alle vendite. La risorsa si occuperà di attività di vendita e del servizio alla clientela, pulizia del banco, gestione cassa e pulizia del negozio. Requisiti: conoscenza delle principali materie prime o competenza in materia di gelato artigianale; buone capacità organizzative e lavoro di squadra, predisposizione al contatto con il pubblico, buone capacità relazionali e attenzione ai dettagli, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni, nel week end e nei giorni festivi. Si offre contratto CCNL Artigianato Alimentare per il periodo da marzo a fine settembre 2024. Orario di lavoro di 20/30 ore settimanali in base al periodo. Si richiede di allegare CV con foto.

Scadenza: 02 aprile. CPI Foggia.

Commesso di banco (1 unità) - Troia

Il Centro per l'Impiego di Lucera ricerca per "Sapori e tradizioni srls", azienda di Troia operante nel settore del commercio al dettaglio di pane e prodotti da forno, un commesso/a di banco per servizio di vendita, che sappia utilizzare il registratore di cassa e la macchina da caffè automatica. Sono requisiti preferenziali il possesso della patente B ed esperienza minima come commesso/a di banco o barista. Si offre contratto a tempo determinato di 12 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full-time 40 ore settimanali, sono previsti turni e lavoro nei giorni festivi.

Scadenza: 04 aprile. CPI Lucera.

Addetti alla reception (2 unità) - Monte Sant’Angelo

Il CPI di Manfredonia ricerca per "Elda Hotel", un'importante struttura ricettiva nel cuore della Foresta Umbra, due addetti/e alla reception. Requisiti richiesti: pregressa esperienza nella mansione, conoscenza base di una lingua straniera e degli applicativi informatici di uso comune. Si offre contratto a tempo determinato di 5 mesi.

Scadenza: 26 marzo. CPI Manfredonia.

Addetti pulizie (2 unità) - Monte Sant’Angelo

Il CPI di Manfredonia ricerca per "Elda Hotel", un'importante struttura ricettiva nel cuore della Foresta Umbra, due addetti/e alle pulizie. Si richiede pregressa esperienza nella mansione. Rappresenta requisito preferenziale la conoscenza base di una lingua straniera. Si offre contratto a tempo determinato di 7 mesi.

Scadenza: 26 marzo. CPI Manfredonia.

Aiuto pizzaiolo (2 unità) - Foggia

Palatium Federico II, importante realtà del settore ristorazione, ricerca due aiuto pizzaioli da inserire nel proprio organico. È richiesta precedente esperienza nella mansione e/o corsi di formazione con relativa attestazione. Si offre iniziale contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione. Orario di lavoro full time turno serale su 6 giorni settimanali.

Scadenza: 04 aprile. CPI Foggia.

Tutte le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia, ma anche del resto della Puglia, sono consultabili sul sito o sull’app “LavoroxTe Puglia”.

Per candidarsi, è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae mediante il tasto “Candidati” oppure contattare gli operatori dei Centri per l’Impiego ai numeri e agli indirizzi indicati nell’annuncio.

I Centri per l’Impiego della provincia di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) sono ora attivi anche sui social alla pagina Facebook "Centri Impiego Foggia e provincia".

Red.