Un dibattito sull'autonomia differenziata

“Autonomia Differenziata, una legge per ricchi” è il tema al centro di un dibattito in programma lunedì 8 aprile dalle 18 all’auditorium Santa Chiara di Foggia. Si parlerà della paventata riforma costituzionale e dei suoi effetti sul Mezzogiorno d’Italia, con l’obiettivo di richiamare all'impegno tutti i cittadini per difendere i propri diritti e la Costituzione e per impedire lo spezzettamento del Paese. L'incontro si pone come momento di conoscenza della gravità di questo progetto, valutarne l'impatto sulla vita dei cittadini, stimolare la partecipazione e unirsi per fermare questo disegno velleitario.

Sono previsti gli interventi del vice presidente nazionale Acli, Antonio Russo, del responsabile nazionale Politiche per l'Istruzione Flp Scuola, Giuseppe De Sabato, dell’ex rettore dell'Università di Foggia e presidente della Conferenza delle associazioni scientifiche dell'area giuridica, Maurizio Ricci, del consigliere comunale di Foggia, Antonio De Sabato, del presidente Confcooperative Cultura Turismo Sport Puglia, Gerardo Fascia, oltre allo scrittore Raffaele Vescera.

“L'approvazione dell'autonomia differenziata modificherebbe l'assetto istituzionale e costituzionale di questo Paese, ma anche il nostro modello sociale – ha spiegato Antonio Russo – per cui è un incontro per ragionare insieme sulle conseguenze pratiche che l'approvazione del Disegno di Legge porterà nelle vite degli italiani”.

Red.