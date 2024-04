Variazioni 'turistiche' nel trasporto locale

La disposizione reca già l’assenso della ditta che conduce il servizio in proroga da oltre quattro anni anni, visto che l’appalto è scaduto già nel lontano 2019 ma sarà in vigore fino a fine 2026, per cui è solo questione di giorni l’entrata in vigore di un nuovo sistema di percorsi e orari riguardanti una parte del trasporto pubblico locale.

Lo ha deciso la Giunta Pitta, ricorrendo a modifiche disponibili nel contratto siglato nel 2011 con la Lucera Service (poi diventata recentemente Fancy Tour) che deve ricevere un corrispettivo chilometrico di 1,8 euro a fronte della percorrenza di annua di 150.000 km per i servizi minimi e altri 135.904 per quelli definiti aggiuntivi. L’obiettivo principale, concordato tra le parti, è quello di potenziare il servizio tra la stazione ferroviaria e il centro storico con le economie derivanti dalla soppressione delle ultime due corse delle ore 22.30 e 23, sia della linea 1 che della linea 2, le quali avrebbero fatto registrare un numero medio di passeggeri piuttosto ridotto, e queste variazioni andrebbero anche incontro alle esigenze, si legge della delibera dell’esecutivo, “di un presumibile aumento dei flussi turistici, conseguente anche alla partecipazione all’iniziativa Capitale della Cultura e al relativo titolo regionale ottenuto”.

E quindi, il piazzale mercatale di Via Montesanto diventerà l’area per il parcheggio dei veicoli in relazione alle introdotte soprattutto per la linea 4 che avrà un percorso breve che collega la stazione ferroviaria con Piazza del Popolo (con rientro da Via Appulo Sannitica), e un percorso lungo che collega la stazione ferroviaria con i principali monumenti cittadini (fortezza svevo-angioina, basilica santuario di San Francesco Antonio Fasani, anfiteatro augusteo), con conseguente aumento del numero delle corse da 21 a 25 al giorno nel solo periodo estivo, mentre quelle per la località San Giusto passeranno da 4 a 6 a settimana.

Questo mutamento del piano non comporta costi aggiuntivi a carico dell’ente, perché rientranti nella stabilita forbice +5% e -3%, anzi risulta concretizzata un’economia di chilometri che in questo modo diventano rispettivamente 147.888 e 133.001, per cui c’è ancora un “avanzo” del quale trovare l’opportuno e successivo impiego.

Il totale riconosciuto alla Fancy Tour è di 632 mila euro all’anno, coperti da fondi comunali per meno di 300 mila, mentre il resto lo assicura la Regione Puglia.

r.z.