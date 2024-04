Le neoplasie dell’apparato urinario

Il 21° corso regionale del Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale si sta tenendo in Puglia, con una sola tappa in provincia di Foggia fissata a Lucera per l’intera giornata di venerdì 5 aprile, direttamente all’ospedale Lastaria.

Si ritroveranno numerosi esperti a parlare delle neoplasie dell’apparato urinario, con il coordinamento dei lavori affidato al “padrone di casa” Maurizio Di Bisceglie, responsabile del reparto locale, assieme al collega Emanuele Naglieri.

Il primo appuntamento si è tenuto a Bari sul tema del polmone e della pleura, a Lecce si terrà il 19 aprile sulla mammella e dell’apparato genitale femminile, a maggio a Castellana Grotte si parlerà di neoplasie gastro-esofagee, mentre ad Acquaviva si chiuderà con colon retto, fegato e pancreas.

Al Lastaria, i temi saranno incentrati su vescica, rene e prostata, con tre diverse sessioni di discussione per una quarantina di partecipanti tra medici, farmacisti, biologi e infermieri.

