C’è stallo tra i sindaci dell’Area Interna

Quelli presenti fisicamente erano meno della metà dei 29 aventi diritto a rappresentare i Comuni dell'Area Interna dei Monti dauni, ma con le deleghe si raggiungevano i due terzi del totale. Giovedì scorso i sindaci perlomeno si sono rivisti dopo mesi di lontananza fisica e politica per capire come proseguire l'esperienza congiunta che già felicemente hanno messo in atto con la precedente programmazione dei fondi regionali, poi spesi per addirittura 63 milioni di euro.

Con la sconfitta elettorale di maggio 2023 di Raimondo Giallella che guidava il Comune di Pietra, capofila designato a fine 2021, tutto si è praticamente fermato, e nel frattempo è mancata una leadership chiara che prendesse in mano la situazione, tanto meno sono arrivati segnali dal suo successore Domenico Zuppa che però ha convocato tutti al Comune di Troia per cercare di capire il da farsi. L'appuntamento è stato interlocutorio ma se non altro è servito a riprendere il filo del discorso, in vista della nuova trattativa da intavolare a Bari per i soldi da investire nuovamente su un territorio vasto e complesso, sebbene ci sia il non trascurabile vantaggio che questa attività non sia ancora entrata nel vivo a causa di ritardi regionali e nazionali, ma il tempo stringe e gli impegni incombono, anche perché ci sono da attingere corpose risorse non ancora quantificate ma da destinare a servizi essenziali per le popolazioni, tra sanità, istruzione, viabilità, dissesto idrogeologico, turismo e ambiente.

Dall’incontro è emerso che ci sono evidenti nodi politici e questioni burocratiche, a partire dalla diversità di vedute sull’architettura formale della convenzione che tiene uniti (quasi) tutti gli enti coinvolti, perché il Consiglio comunale di Panni non ha ancora ratificato il documento, circostanza che lascerebbe in sospeso l’efficacia di quanto stabilito a proposito di Pietramontecorvino come Comune capofila, il cui Sindaco (nella sua persona fisica) viene designato presidente dell’assemblea e coordinatore delle attività.

Dal canto suo, Zuppa non si è mostrato troppo convinto di quanto visto e fatto in questi anni, tanto meno di una investitura che ha sostanzialmente ereditato con la carica e la fascia tricolore. Ha detto di essere disponibile ma vuole essere legittimato da tutti, e vuole accanto una cabina di regia che possa operare in autonomia nella ricerca e individuazione delle linee di finanziamento e investimento nei vari settori di competenza assegnati ad altri amministratori del territorio.

Di lato sono affiorate le ambizioni di altri due colleghi ad assumere il comando delle operazioni, cioè Lucilla Parisi di Roseto e Noè Andreano di Casalvecchio, i quali hanno mostrato la maggiore risolutezza nell’appuntamento di Palazzo d’Avalos dove però alcune assenza sono parse indicative di una posizione di dissenso su quanto sta accadendo.

“La riunione è stato un momento positivo – ha detto Parisi - perché è stato soprattutto un confronto da cui ripartire, lealmente, specie in seduta pubblica istituzionale. Credo che però non ci possiamo permettere di perdere altro tempo prezioso, perché le altre Aree Interne della Puglia si stanno muovendo mentre noi stiamo fermi. Di questa situazione sono responsabile anche io, ma non ho intenzione di assumermene ulteriormente nei confronti dei cittadini che mi hanno votato, perché finora è mancata forza, voglia e coraggio per risolvere i problemi che ci stanno penalizzando. Il vulnus delle convenzione esiste e va affrontato, ma non possiamo tornare indietro, ipotizzando che il capofila sia Bovino (ruolo assunto dal 2016 al 2023, ndr) dopo aver deliberato tutti riconoscendo Pietra. Si tratta di un aspetto sanabile e bisogna fare tutto entro le elezioni di giugno prossimo, altrimenti possono cambiare altri sindaci e rischiamo di perdere altro tempo. La realtà è che siamo chiaramente divisi e non ancora coesi, mentre la programmazione è urgente con l'aggiornamento del piano strategico”.

Noè Andreano ha analizzato la situazione soprattutto dal punto di vista formale, rilevando il vulnus di una convenzione monca (di Panni) e del paletto del coordinamento in capo al sindaco del Comune capofila. “Vanno prese delle decisioni a stretto giro – ha aggiunto – cominciando a concordare se si debba continuare con l’impostazione già data e per fortuna tutto sta accadendo durante un periodo di relativa operatività, perché Governo e Regione stanno ritardando le loro iniziative economiche di competenza. Troviamo il modo di essere unanimi ma questi aspetti dell’accordo formale vanno definiti per bene, altrimenti rischiamo pure la credibilità quando dovremo sederci ai tavoli istituzionali”.

Il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, nella sua veste di padrone di casa ha cercato di tirare le fila della discussione in cui tutti hanno espresso la propria posizione, sollecitando Zuppa nel manifestare il suo reale intento.

“Se siamo tutti d’accordo su Pietra – ha detto – allora solleciteremo Panni ad adeguarsi con la ratifica, altrimenti si apra la discussione sui diversi orientamenti emersi per trovare un accordo definitivo, ma credo e spero che tutto si risolveerà nel prossimo incontro a cui ci siamo dati appuntamento entro fine mese”.

Riccardo Zingaro