Nuova chiusura della galleria Passo del lupo

La galleria Passo del Lupo, al confine tra Puglia e Molise, chiuderà nuovamente il 2 maggio, per riaprire agli inizi di agosto per tutto quel mese. Lo ha reso noto ieri l’ingegner Vincenzo Marzi, responsabile Anas per la Puglia, nel corso di un’audizione alla V commissione consiliare della Regione Puglia, su invito del componente Antonio Tutolo.

Nell’occasione è stato ribadito che i lavori di manutenzione, che stanno provocando diverse e periodiche interdizioni al traffico, non saranno celeri ma si rendono necessari per mettere in sicurezza la struttura a lungo trascurata, e continuerà a stralci. Finora stati stati effettuati interventi per 500 metri sui circa 1.400 della lunghezza del traforo, ad un costo medio di 9 mila euro a metro lineare per l’installazione delle centine metalliche sul soffitto.

r.z.