Il Consiglio comunale torna a casa

L’acquisizione della documentazione che certifica la presenza dei requisiti di sicurezza, a seguito di interventi di riqualificazione logistica e strutturale, è stata determinante per una decisione a suo modo storica: il Consiglio comunale di Lucera dalle 10.30 di lunedì prossimo tornerà a celebrarsi nel luogo istituzionale della sala al secondo piano di Palazzo Mozzagrugno.

L’ultima volta era stata oltre dieci anni fa, precisamente il 27 febbraio 2014, nei mesi finali dell’Amministrazione di Pasquale Dotoli che poi adottò tre mesi dopo il Piano Urbanistico Generale nella location più ampia (e affollata per l’occasione) del Teatro Garibaldi. Ma nessuno all’epoca poteva immaginare che quell’appuntamento del 15 maggio sarebbe stato il primo di una lunga serie di sedute che poi si sarebbero tenute sempre all’interno di quella sede, secondo un dettame senza discussioni imposto dal successivo sindaco Antonio Tutolo che riteneva quello stanzone stretto e inadeguato alle esigenze dell’assemblea, e ricorrendo quindi al palcoscenico per ospitare i lavori e alla platea e ai palchi per accogliere il pubblico.

La novità è venuta fuori dalla conferenza dei capigruppo di martedì scorso, disposta dal presidente Pietro Di Carlo, in vista di un appuntamento, il primo del 2024, in cui sono previsti numerosi argomenti a carattere urbanistico.

