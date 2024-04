Il Padre Maestro santo 38 anni fa

Oggi ricorrono 38 anni dalla canonizzazione di San Francesco Antonio Fasani, il Padre Maestro dei lucerini che lo venerano sotto l’altare maggiore del santuario a lui dedicato. Ieri sera la vigilia è stata vissuta in maniera suggestiva in Piazza Tribunali con una celebrazione partecipa da fedeli e devoti. Stasera, dopo la messa è invece in programma un concerto musicale per organo e chitarra.

“Ascoltiamo l’insegnamento di San Francesco Antonio Fasani – disse invece San Giovanni Paolo II nel giorno dell’elevazione agli altari in Piazza San Pietro – e lo ascoltino le genti della nobile terra di Puglia che può ben gloriarsi di questo suo figlio, nel quale essa ravvisa le migliori caratteristiche che hanno fatto grande il suo popolo: laborioso e semplice, coraggioso e tenace, popolo saldamente ancorato ai valori del Vangelo”.

"San Francesco Antonio Fasani ci arricchisce della sua santità – scrissero i vescovi pugliesi in occasione della canonizzazione – perché egli interpreta la memoria storica fedele, centrata sui valori umani, religiosi e cristiani della nostra tradizione”.

Per questa occasione, la comunità dei Frati Minori Conventuali non ha organizzato particolari celebrazioni a causa delle restrizioni anti Covid, ma resta l’appello alla preghiera e alla ricerca di una maggiore spiritualità in un tempo in cui l’essere umano si misura con qualcosa di invisibile e tragico, sospeso tra timori e speranze per un futuro migliore, da affidare possibilmente all’Immacolata tanto cara al Padre Maestro, nelle sue preghiere e nei suoi scritti.

San Francesco Antonio Fasani è il primo santo di Capitanata, l’unico assieme a Padre Pio canonizzato successivamente, mai conosciuto a sufficienza da parte delle generazioni presenti e future, visto che è stato un punto di riferimento morale e materiale per tantissima gente della sua epoca.



r.z.