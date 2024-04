Spunta una nuova parrocchia a Lucera

Non è un pesce d’aprile e nemmeno una boutade, ma Lucera dal mese prossimo conterà una nuova parrocchia, la decima cittadina e la 36esima diocesana. Lo ha stabilito il vescovo Giuseppe Giuliano, indicando per il nuovo soggetto giuridico il territorio delle contrade San Giusto e Conocchiola, dove sono presenti altrettante chiese dedicate rispettivamente ai santi martiri Giusto e Cecilia. Come primo parroco è stato nominato don Pasquale Trivisonne, già alla guida delle comunità lucerine di San Pio X e Cattedrale, con celebrazione di insediamento fissata per giovedì 16 maggio alle 18.30 proprio a San Giusto.

Mentre si attende ancora l’assegnazione della titolarità di San Matteo al Carmine, affidata all’amministrazione straordinaria del parroco della vicina San Giacomo dopo il termine del mandato di don Vincenzo Onorato che a sua volta non ha ancora ricevuto un nuovo incarico, la erigenda parrocchia si caratterizza per un contesto rurale con tante aziende agricole e poche abitazioni, in grado di assommare una popolazione residente complessiva inferiore al centinaio di abitanti.

La chiesa di San Giusto era stata edificata negli anni 60, subito dopo il Concilio Vaticano II, ha una pianta ottagonale e figura nel patrimonio diocesano dal 2002 quando era stata donata dall’Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo Puglia, e nel 2006 è stata sottoposta a un intervento di riqualificazione con una spesa di circa 110 mila euro, in buona parte proveniente da un finanziamento regionale a cui si è aggiunto il contributo raccolto da chi abita e opera nella zona. Oltre all’edificio religioso, esiste anche una canonica con spazi di ritrovo per un totale di circa 150 metri quadri e un giardino esterno. Nel 2008 la chiesa è stata dotata anche di una statua in bronzo raffigurante il santo.

r.z.