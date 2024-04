L’hotel Palace cerca personale

Sono 218 i profili richiesti dalle aziende e dalle realtà economiche locali ai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia nelle ultime due settimane, specie nel settore ricettivo.

Queste le più interessanti per il territorio di Lucera e dintorni:

Il Centro per l'Impiego di Lucera ricerca per conto di Nsm Hotel Palace di Lucera

- 2 aiuto cuoco ambosessi da inserire nell'organico per la stagione estiva ed oltre. Si richiede preferibilmente il possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato, part-time 36 ore su 5 giorni settimanali, sono previsti turni.

- 2 camerieri ambosessi per le pulizie dei piani, stanze e aree comuni da inserire nell'organico per la stagione estiva ed oltre. Si richiede preferibilmente il possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato, part-time 36 ore su 5 giorni settimanali, sono previsti turni.

- 2 camerieri di sala ambosessi da inserire nell'organico per la stagione estiva ed oltre. Si richiede preferibilmente il possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato, part-time 36 ore su 5 giorni settimanali, sono previsti turni.

- 1 pizzaiolo ambosesso da inserire nell'organico per la stagione estiva ed oltre. Si richiede preferibilmente il possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato, part-time 36 ore su 5 giorni settimanali, sono previsti turni.

- 2 receptionist ambosessi da inserire nell'organico per la stagione estiva ed oltre. Si richiede preferibilmente il possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato, part-time 36 ore su 5 giorni settimanali, sono previsti turni.

Scadenza: 18 aprile. CPI Lucera.

Manutentori del verde (2 unità) - Biccari

Il Centro per l'Impiego di Lucera ricerca per la Società Cooperativa Ecol Forest di Volturara Appula 2 manutentori del verde ambosessi per il parco di Biccari. Le figure dovranno occuparsi di falciare l'erba e potare gli alberi tramite l'uso di decespugliatori, tosaerba, motosega da potatura. Sono requisiti preferenziali il possesso del diploma di scuola superiore e avere un'età compresa tra i 20 e i 25 anni. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi, full-time.

Scadenza: 25 aprile. CPI Lucera.

Impiegato amministrativo (1 unità) - Foggia

Il Centro Per l'Impiego di Foggia ricerca per conto dell'azienda Marisa srl un/a impiegato/a amministrativo, con contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. La risorsa individuata dovrà occuparsi della prima nota e della fatturazione. Si richiede provata esperienza minima nella mansione. L’offerta di lavoro è rivolta ad entrambi i sessi ai sensi della Legge 903/77 e 125/91.

Scadenza: 24 aprile. CPI Foggia

Intervistatori (3 unità) - Foggia

Si ricercano 3 intervistatori. Le risorse si occuperanno di effettuare interviste, indagini di mercato e raggruppare i dati. È richiesto il possesso del Diploma. Si offre contratto di collaborazione per il mese di maggio. Orari di lavoro su 2 turni (mattutino e pomeridiano). Sede di lavoro Foggia

Scadenza: 23 aprile. CPI Foggia.

Tutte le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia, ma anche del resto della Puglia, sono consultabili sul sito o sull’app “LavoroxTe Puglia”.

Per candidarsi, è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae mediante il tasto “Candidati” oppure contattare gli operatori dei Centri per l’Impiego ai numeri e agli indirizzi indicati nell’annuncio.

I Centri per l’Impiego della provincia di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) sono ora attivi anche sui social alla pagina Facebook "Centri Impiego Foggia e provincia".

Red.