Bianca Atzei in concerto a Lucera

La rassegna “Melos and guests” targata Strumenti e Figure è pronta ad accogliere la prossima grande artista in programma, Bianca Atzei.

Il concerto della cantante milanese si terrà il 19 aprile, alle 21, al Teatro dell’Opera di Lucera.

La scaletta comprende i suoi più grandi successi, tra cui “L’amore vero”, “La gelosia”, “La paura che ho di perderti”, “Innamorata” e poi “Il solo al mondo” e “Ora esisti solo tu”, con cui ha partecipato al Festival di Sanremo rispettivamente nel 2015 e nel 2017. Altri brani saranno tratti dal suo ultimo progetto discografico, “Il mio canto libero”, un album di cover di grandi canzoni italiane in versione ninna nanna, uscito lo scorso anno.



Ad accompagnare Bianca Atzei sarà la Melos Orchestra, diretta dal maestro Francesco Finizio, formazione che è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura nel 2021 e rappresenta, insieme al gruppo vocale Gospel Italian Singers, l’attività artistica di punta di Strumenti e Figure.



L’evento di venerdì segue l’entusiasmante concerto di Francesco Baccini, che si è tenuto nel mese di marzo. Il trittico di appuntamenti si chiuderà a novembre con Nina Zilli.

La rassegna “Melos and guests” è organizzata in collaborazione con Murialdomani, Friends&Partners, Baobab Music & Ethic e il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Red.

Info: 06.92919780 e 334.7584433