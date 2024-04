'Biccari come Buenos Aires': le anteprime

L'entusiasmo del tango argentino torna sui Monti dauni: si prepara la terza edizione di “Biccari come Buenos Aires - Festival Tango” che quest’anno ha come titolo “Ballando sulle radici degli emigrati italo-argentini”.

Dopo il successo di presenze delle edizioni precedenti, l’incantevole borgo ospiterà un Festival più articolato e lungo, per far vivere a turisti e residenti l’esperienza unica di trovarsi nel cuore pulsante della capitale argentina, ma in provincia di Foggia.

Dal 15 al 18 agosto 2024 Biccari si trasformerà in una vibrante Buenos Aires, con balli, canti, musica e piatti tipici che faranno vivere un'immersione totale nella cultura argentina.

"Biccari come Buenos Aires” è un evento organizzato dall’Associazione Argentina per il Mondo APS, per promuovere l'incontro tra la cultura italiana con quella argentina, favorendo il networking e la collaborazione tra i nuovi cittadini italiani e la comunità locale.

L’associazione è nata nel 2017 con la necessità di indirizzare i discendenti della grande migrazione dall’Italia all’Argentina che oggi, in base al principio di "ius sanguinis", vale a dire il diritto di cittadinanza basato sulla discendenza familiare, decidono di migrare al contrario, acquisendo la cittadinanza italiana.

E il borgo dei Monti dauni negli ultimi anni è diventato l'epicentro nazionale di questo fenomeno, accogliendo i tanti sudamericani che arrivano per stabilirsi.

Il Comune e l’Associazione favoriscono il processo di riconoscimento della loro cittadinanza e l'integrazione socio-culturale nella comunità italiana. Da qui nasce l’evento che celebra la fratellanza e promuovere l'inclusione.

Il Festival è organizzato in collaborazione con il Comune di Biccari, la Cooperativa di Comunità di Biccari e il Comune di Volturara Appula, con il patrocinio dell'Ambasciata della Repubblica Argentina e della Regione Puglia, e il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

“Con il patrocinio dell'ambasciata generale argentina in Italia - dichiara Mariano Andres Russo, presidente di Argentina per il Mondo – la nostra kermesse si conferma come un importante punto di riferimento per la cultura argentina nel nostro Paese. Quest’anno, in particolare, l'evento vuole sensibilizzare l'opinione pubblica su temi come l'immigrazione e l'ospitalità, favorendo la comprensione e l'inclusione. Non a caso il focus di questa edizione è posto sulle radici che non soltanto punta ad attrarre pubblico da tutta Italia per approfondire la conoscenza generale sul flusso migratorio e la scoperta di una eventuale discendenza argentina, ma anche all’avvicinamento della comunità argentina presente in Italia alla comunità locale, nel segno della fratellanza”.



Le quattro giornate, in cui sono attese migliaia di presenze, comprendono appuntamenti sportivi, percorsi enogastronomici con degustazioni di piatti tipici argentini, mostre, escursioni, presentazioni di libri e collegamenti con media internazionali, un tour nella vicina Volturara Appula. Di rilievo, ovviamente, saranno i momenti dedicati al tango. Anche quest’anno, tra balli, esibizioni e corsi, il direttore artistico Raffaele Ferrante è infatti riuscito a coinvolgere circa 150 coppie di tangueri provenienti da tutta Italia. “Non mancheranno – annuncia - le apprezzate lezioni di tango all'aperto al Parco Avventura di Biccari con maestri internazionali e poi l’atteso spettacolo di Tango, a cura di ballerini professionisti e brani interpretati da un tenore argentino”.

