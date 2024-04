Omar Sosa in concerto a Lucera

Il Club per l’Unesco di Lucera continua la sua opera di promozione della musica jazz, con un evento allestito per martedì 30 aprile alle 19 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. In Via San Domenico si esibirà Omar Sosa, artista impegnato fortemente sul fronte dei diritti civili, considerati un ponte verso il raggiungimento della pace, dell’uguaglianza e del rispetto, soprattutto verso le giovani generazioni. Sosa è un giramondo che ha vissuto tra America Latina, Stati Uniti ed Europa, si divide tra Barcellona dove vivono i suoi due figli ed infine la Puglia dove vive attualmente con la sua compagna.

“In questo delicato momento storico è più che mai importante sottolineare che il jazz è stato riconosciuto nel 2011 dall'Unesco Patrimonio Immateriale dell'Umanità – hanno ricordato i promotori - considerato linguaggio della pace, “uno strumento di sviluppo e crescita del dialogo interculturale volto alla tolleranza e alla comprensione reciproca”.

Red.