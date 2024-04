Biliardo, Aniello vince la tappa lucerina

Michelangelo Aniello si è aggiudicato la quinta prova del National Billiard Challenge, il campionato italiano di stecca, specialità 5 birilli, disputata all’hotel Vigna Nocelli di Lucera per il secondo anno consecutivo. Ha vinto per 4-3 la finale di lunedì sera contro Paolo Marcolin, dopo essere stato sotto 3-1. Terzi a pari merito Pierluigi Sagnella e Rossano Rossetti, mentre il vincitore dello scorso anno Achille Mignolo era stato eliminato ai quarti proprio dal campione europeo in carica, originario di Mola di Bari.

La classifica provvisoria, nelle prime sei posizioni che danno diritto all’accesso diretto alle finali di Saint Vincent vede ora in testa Matteo Gualemi, seguito dal campione del mondo (e salentino) Andrea Quarta, poi ci sono Michele Gatta, Santi Caratozzolo e infine Aniello e Sagnella.

C’è stato spazio anche per la quarta prova del secondo campionato italiano riservato alle donne, con la vittoria di Maria Cristina Pulcini che ha prevalso 2-0 su Vincenzo Grimaldi. Le altre due semifinaliste sono state Marilina Delaude e Carmen Macchiusi.

La kermesse è durata tredici giorni di gare, e le fasi finali sono state trasmesse in diretta da Rai Sport, mentre il resto del torneo è stato coperto dal canale televisivo federale Billiard Channel. La tappa lucerina ha messo in palio un montepremi totale di circa 50 mila euro, conteso da oltre un migliaio di iscritti provenienti da tutta Italia, tra steccate, traversini, raddrizzi, giri, sfacci e garuffe.

Di grande interesse e attrattiva anche la quinta e sesta giornata del campionato italiano a squadre di Serie A. Dopo due giorni di incontri incrociati, al comando della classifica provvisoria resta la formazione Re D’Italia con 590 punti.

A inizio maggio tutta la carovana si sposterà a Maddaloni, prima dell’epilogo stagionale in Valle d’Aosta.

