Ciclismo femminile tra Lucera e Monti dauni

In attesa del Giro di Puglia Challenge di ciclismo maschile, in programma in autunno e che sarà presentato lunedì sera alla biblioteca di San Pasquale, Foggia, Lucera e i Monti dauni saranno protagonisti proprio in questi giorni nel Giro Rosa del Mediterraneo, riservato alle donne e giunto alla seconda edizione. Si tratta di una competizione che vuole unire storia, cultura e turismo nel sud Italia, quest’anno suddiviso in cinque tappe, con 22 squadre iscritte da tutto il mondo e oltre 100 partecipanti a contendersi le quattro maglie di classifica.

Prenderà il via oggi con il percorso napoletano Frattamaggiore-Terzigno, domani la partenza sarà da Montefalcione e l’arrivo da Torre del Greco, mentre domenica si arriverà in Puglia con una frazione tutta incentrata intorno a Barletta. Lunedì, spazio ai Tre Casali, con al centro Castelnuovo della Daunia e passaggi anche per Casalvecchio e Casalnuovo nei 95 chilometri previsti, e il finale è fissato per martedì, con partenza da Foggia e arrivo a Motta Montecorvino dopo 90 chilometri, dopo aver toccato pure i centri di Volturino e Lucera dove le scuole resteranno chiuse per il passaggio della carovana da Via Foggia e fino a Via Col di Lana

r.z.