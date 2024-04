Nuove strade rurali dalle compensazioni ambientali

Le compensazioni ambientali sono argomento piuttosto spinoso quando si tratta di mettere insieme somme da riconoscere e destinazioni da individuare al Comune di Lucera. L’ultimo caso ha avuto spazio nel Consiglio comunale di lunedì scorso, quando l’assemblea ha approvato all’unanimità lo schema di convenzione con la Dcf Group che ha accettato di riconoscere l’1,5% del fatturato, a titolo di compensazione ambientale, della sola linea C della sua piattaforma di stoccaggio, trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, operante sulla Strada Provinciale 109 per Troia. In particolare, si tratta di inertizzazione di materiali che vengono conferiti o raccolti sul posto per essere gestiti secondo le attuali procedure industriali. La piattaforma polifunzionale ecologica di trattamento rifiuti speciali non pericolosi, capace di trattare rifiuti liquidi, granulari solidi e fangosi, è attiva dal 2010. E’ composta da 4 linee interconnesse tra di loro. La C si occupa degli inerti, ma ci sono anche acque, fanghi e stoccaggio. Da questo processo viene prodotto il Decor A, un correttivo calcico, fertilizzante riconosciuto dal ministero dell’Agricoltura, integralmente costituito da gessi di defecazione che, a loro volta, sono il risultato di un processo industriale di condizionamento e trasformazione dei fanghi di supero dei depuratori biologici degli impianti di trattamento delle acque civili di scarico.

Strade rurali

La famiglia De Cristofaro ha pure accettato di versare le somme con effetto retroattivo, cioè dal 2021 quando ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio che in realtà aveva avviato nel 2017, ma non è chiaro di quale cifra si stia parlando, e nemmeno il sindaco Giuseppe Pitta ha voluto indicare numeri. Si parla comunque di qualche centinaio di migliaia di euro già maturati nel primo triennio e che potrebbe andare in crescita per ogni esercizio finanziario, naturalmente in relazione alla crescita del fatturato aziendale.

Invece è stata stabilita quale sarà la destinazione dei fondi: il rifacimento di tratturi e strade rurali sulle quali potranno essere effettuati anche interventi di ripristino strutturali e pulizia anche dai rifiuti, così come votato in aula. La Dcf si incaricherà di progettare ed eseguire le opere concordate con la Giunta, fino al raggiungimento delle somme dovute ma che potrebbero essere anche superiori, nel caso di necessario completamento di un lotto già stabilito, con eventuale credito per l’anno successivo.

Nel 2020 il gruppo industriale lucerino aveva già finanziato un progetto con 40 mila euro, tutto incentrato sul castello e la sua esaltazione e fruizione, partendo dalla musealizzazione dei reperti in loco, oltre a una nuova campagna di scavi. Era una liberalità inserita nella conferenza dei servizi per l’apertura della stabilimento Fertilmont di contrada Ripatetta dove viene prodotto terriccio vegetale, attività che non prevedeva espressamente il riconoscimento delle ormai famose compensazioni ambientali. L’incarico poi venne affidato direttamente a Giuliano Volpe, su suggerimento dell’allora Amministrazione Tutolo, l’elaborato è stato pure redatto e consegnato, ma non ha mai avuto alcuna attuazione.

Lucera Non Tace

A mantenere la guardia alta su queste tematiche è sempre l’Associazione “Lucera Non Tace” che ha voluto sollecitare l’apertura di un dibattito quanto più pubblico possibile, riconoscendo un qualche impegno alla minoranza, finora accusata di sostanziale immobilismo anche semplicemente informativo su altre questioni spinose, come la dichiarazione degli utilizzi effettivi da parte del Comune di tutte le compensazioni ambientali ricevute dalle aziende che trattano rifiuti, o ancora di più quale sia la posizione dei gruppi politici e lo stato dell’arte sul progetto annunciato e presentato da Maia Rigenera che intende convertire in anaerobico il suo impianto di compostaggio destinato alla produzione di biometano, proprio in questi giorni in cui è iniziato materialmente il percorso tecnico-amministrativo. A questo dossier si aggiungono sicuramente i ritardi con cui sta terminando il maxi cantiere di smaltimento delle scorie di Alghisa che comunque dovrebbe essere alle battute finali.

“Chiediamo di indire un Consiglio comunale monotematico, a cadenza semestrale, aperto alla società civile sulla tutela dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica – hanno scritto in una nota i promotori – oltre a rendere permanente la commissione speciale che sta per scadere il suo mandato annuale. La credibilità di un rappresentante e di una forza politica deriva dalle iniziative attuate nel corso della propria storia politica e dalla loro coerenza. Le promesse e le dichiarazioni di intenti non accompagnate da azioni politiche concrete e coerenti sono solo fumus - hanno aggiunto - utile a confondere i cittadini e a imbastire pessime campagne elettorali”.

Viale Castello

Un altro esempio di compensazioni ambientali tormentate è quello proveniente dalla società Midi Energia che ha installato un parco eolico di sette torri (con 40 megawatt di potenza) nella zona di San Pieto in Bagno. L’azienda ha accettato di riconoscere all’ente 1,6 milioni di euro (lordi) cui sostenere due interventi di “riequilibrio ambientale e paesaggistico”: il completamento di Viale Castello e la realizzazione di lavori di sistemazione del quartiere 167, in questo secondo caso con modalità e caratteristiche non sono sono ancora note.

La strada che porta alla fortezza svevo-angioina è un vero e proprio terreno minato di problemi e difficoltà di ogni tipo, e infatti da anni versa nello stato di cantiere mai completato, con grande disappunto di residenti e turisti. Cosa manchi alla ripresa dei lavori lo ha chiesto il consigliere comunale Fabrizio Abate, sentendosi rispondere dal sindaco Giuseppe Pitta che è necessaria una transazione preliminare tra l’azienda e alcuni creditori che hanno prestato servizio a vario titolo per la realizzazione dell’opera.

“E’ un atto propedeutico alla firma della convenzione – ha dichiarato – e solo dopo potranno ripartire i lavori stimati in tre mesi di tempo”.

Riccardo Zingaro