Orari e divieti per il ciclismo femminile

La mattinata di martedì sarà piuttosto complicata per la circolazione a Lucera, in occasione del passaggio dell’ultima tappa del Giro del Mediterraneo di ciclismo femminile, in programma da Foggia a Motta Montecorvino.

Oltre alla chiusura di tutte le scuole cittadine, dalle 8 alle 14 è stata disposta la chiusura di tutto il tragitto attraversato dalla carovana, vale a dire Via Foggia, Piazza di Vagno, Via Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, Viale Ferrovia, Via Montello, Via Col di Lana in direzione SS.17 per Campobasso, con l’istituzione del divieto di transito e sosta (con rimozione forzata) a tutte le categorie di veicoli, compresi tutti gli accessi e le vie che si intersecano con le vie e piazze interessate al percorso della manifestazione sportiva.

Red.