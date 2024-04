Gara ciclistica, orari e varchi

Per la tappa del Giro del Mediterraneo di ciclismo femminile, in programma domani sulla tratta Foggia-Motta, la polizia locale fa sapere che il via dal capoluogo sarà dato intorno alle 11 con previsto arrivo in città della carovana nella fascia oraria 12-13.

Sul percorso di attraversamento urbano (Via Foggia, Piazza Di Vagno, Via Vittorio Veneto, Piazza del Popolo, Viale Ferrovia, Via Montello, Via Col di Lana, innesto SS.17 per Campobasso) vige il divieto di sosta con rimozione dalle 8 alle 14 e verrà istituito il divieto di transito a tutti i veicoli a partire dalle 11.30.

Saranno garantiti due attraversamenti fino alle 12 circa, uno alla rotatoria di Via Foggia con Via delle Porte Antiche e un altro all’intersezione Via Di Vittorio e Via Follieri.

Gli orari possono però subire variazioni a seconda delle direttive impartite dal dirigente del servizio di ordine pubblico e dello sviluppo della gara.

