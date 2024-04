Trivisonne assistente spirituale Cisom

Don Pasquale Trivisonne è l’assistente spirituale del Corpo Italiano di soccorso dell'ordine di Malta, Gruppo Foggia-Lucera. Lo ha nominato il vescovo Giuseppe Giuliano, su proposta del responsabile locale, Ernesto Pumpo, in carica da novembre scorso a seguito della prematura scomparsa del suo predecessore, Giovanni Tedone. L’investitura è arrivata in concomitanza al meeting del Raggruppamento Puglia-Lucania, alla presenza dell’assistente spirituale nazionale, don Riccardo Santagostino Baldi, il quale ha dato l'assenso al nuovo ingresso e ha ricordato la vocazione dei membri come “strumenti di bene ovunque”, con l’intervento del Priore del Gran Priorato di Napoli e Sicilia, fra’ Nicolò Custoza, e dei delegati di Puglia e Lucania e Terra d’Otranto.