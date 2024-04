Simone Livrieri, giovane ciclista scalpitante

C’è un giovane ciclista di Lucera che scalpita per poter prendere parte al Giro di Puglia Challenge in programma a settembre e presentato lunedì scorso a Lucera. Con i suoi soli 19 anni è appena passato alla categoria Under 23 Elite, vestendo la maglia della formazione pugliese della Progit, l’unica della regione in questa categoria. Simone Livrieri ha già un bel curriculum di gare vinte in Italia e anche in Germania, soprattutto in pista, specialità nella quale può vantare la militanza nella Nazionale azzurra e la medaglia di bronzo ai campionati italiani Juniores, vinta l’anno scorso.

“Sarebbe veramente un peccato per me non prendere parte alla competizione che si svolge sulle strade di casa – ha raccontato a Luceraweb - anche se so benissimo che si tratta di un impegno piuttosto duro dal punto di vista agonistico. Spero proprio che la mia squadra venga ammessa nel lotto delle partecipanti, perché ci tengo a fare bella figura davanti ai miei concittadini”.