Quando il ciclismo fa rima con turismo

Tra Lucera e i Monti dauni si può fare turismo anche con il ciclismo. Ne sono convinti diversi sindaci del territorio che hanno puntato soldi sull’allestimento (per la prima volta in Capitanata) di una tappa del Giro di Puglia Challenge, corsa riservata ai corridori Under 23 Elite e giunta alla terza edizione. In particolare, si tratta di un tour che prevede quattro frazioni dal 19 al 22 settembre prossimi, con le altre che ormai hanno assunto la consuetudine di attraversare la terra barese con la Costa dei Trulli (Modugno-Locorotondo), la Valle d’Itria con la Coppa Messapica (circuito di Ceglie), e il finale con Targa Crocifisso a Polignano a Mare.

Quella foggiana sarà la prima e avrà le due estremità già fissate con partenza da Lucera e arrivo a Roseto Valfortore (o forse viceversa), sarà certamente la più dura dal punto di vista atletico, perché ideata su una distanza di 170 chilometri, con un dislivello di circa 3.600 metri e in grado di toccare anche sicuramente i Comuni di Pietramontecorvino, Alberona, Casalvecchio, Castelnuovo, Carlantino, San Marco la Catola, Motta, Castelluccio Valmaggiore e Faeto. Ciascun sindaco si è impegnato formalmente a mettere materialmente per terra 2.200 euro (+Iva), mentre i due centri maggiori contribuiranno con altri 5.000 a testa, somma che si aggiunge alla quota di 30.000 euro messa a disposizione dalla stessa Regione e a quanto garantito dai centri delle altre province di Bari e Brindisi.

L’iniziativa è stata presentata lunedì sera, direttamente da Tommaso Depalma che ha guidato Giovinazzo per due mandati fino a due anni fa, e oggi è consigliere del presidente della Regione, Michele Emiliano, proprio nelle attività e i progetti riguardanti la Puglia come meta del turismo sportivo. Ha parlato di vera e propria esplorazione della cosiddetta “Bike Economy”, decisamente sostenibile e relativamente nuovo.

“Questo territorio ha una vocazione naturale per il turismo in bicicletta – ha detto – e l’ho visto con i miei occhi la prima volta che sono arrivato a Roseto, chiamato dalla sindaca Lucilla Parisi che ha mostrato di credere molto in questo progetto, ma lo sapevamo già accertato con la nostra guida specifica ‘Puglia Bike Destination’ che indica proprio la Daunia come quella in grado di presentare il maggior numero di percorsi ciclabili. C’è ambiente, c’è storia, c’è cultura, c’è gastronomia, tutti elementi che i bikers vanno a cercare in giro per l’Europa e che noi abbiamo qui in Puglia, promuovendo così le nostre zone come ormai fanno dappertutto. Peraltro queste sono realtà in cui il ciclismo non è estraneo, si sono avvicinate le grandi corse, operano società importanti e blasonate, tutte componenti che possono far recitare anche alla provincia di Foggia un ruolo da protagonista”.

All’incontro è intervenuto anche Rosario Cusmai, consigliere di Emiliano per gli enti locali che si è mostrato sostenitore dell’iniziativa, il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, che ha ammesso i deficit sulla promozione dei propri punti di forza, e quasi tutti i colleghi interessati all’evento. Quello di Casalvecchio, Noè Andreano che è anche delegato dell’Anci regionale per le Aree Interne, ha confermato che tutti sono alla ricerca di soluzioni in grado di contrastare il sottosviluppo e lo spopolamento, “e quindi non abbiamo voluto farci scappare questa occasione, accogliendo una proposta concreta anche sulla base della storia della manifestazione, assicurando una cifra che può sembrare piccola, ma che non lo è affatto per la dimensione dei nostri enti”.

Depalma si è fatto accompagnare da alcune celebrità del settore, a partire da quello mediatico, con la presenza di Andrea De Luca e Beppe Conti, gli storici commentatori del ciclismo sulle reti Rai, in grado di raccontare per ore i territori italiani assieme alle gesta degli atleti, ma anche in grado di vedere come funzionano le cose in Francia e nei Paesi Bassi, dove la disciplina è vero e proprio sport nazionale.

“In quei Paesi, intorno al ciclismo c'è un'economia legata al turismo – ha spiegato De Luca – e lo sanno fare benissimo. Anche in Italia non siamo messi male ma c’è ancora un grande potenziale da sviluppare, perché le riprese durante le corse non sono spot ma fedeli rappresentazioni della realtà”.

“E’ stato dimostrato che investimenti nel ciclismo, non solo per le corse ma anche in relazione al turismo, vengono poi moltiplicati per 6-7 volte – ha aggiunto Conti che si appresta a seguire il suo 46esimo Giro d’Italia – e questo marketing legato allo sport è un aspetto ormai non più straordinario ma la normalità in determinati territori come il Friuli e il Trentino che vantano grandi montagne e luoghi suggestivi”.

