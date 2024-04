Redditi 2022, la Lucera che non ti aspetti

Il ministero della Finanze, attraverso l’Agenzia delle Entrate, ha diffuso i redditi pro capite suddivisi per Comuni, per l’anno di imposta 2022. E’ una classifica infinita di quasi 8.000 voci, ovviamente, ma è sufficiente soffermarsi sulla provincia di Foggia (che ne conta 61) per scoprire interessanti situazioni, fermo restando il fatto che la media generale è decisamente al di sotto di quella nazionale, questa fissata a 23.650 euro.

Per esempio, si scopre che l’area dei Monti dauni più facoltosa è quella orientale, con Bovino, Sant’Agata e Deliceto sopra i 15 mila euro, e poi che Lucera fa registrare un reddito di 16.379 euro, risultando il sesto centro di Capitanata più ricco, solo dopo San Giovanni Rotondo (18.952), lo stesso capoluogo (18.901), San Marco in Lamis (16.750), Manfredonia (16.730) e Monte Sant’Angelo (16.674).

Questo significa che arrivano dietro (spesso anche parecchio dietro) città come San Severo (15.432) e Cerignola (13.318) addirittura una delle ultime, ma anche tutta l’area garganica balneare, notoriamente considerate più agiate per una serie di ragioni logistiche, commerciali e imprenditoriali. Ma così, almeno ufficialmente, non è.

E questo apre uno scenario su cui si possono impostare mille ragionamenti in relazione all’autorevolezza dello Stato e delle istituzioni locali, con temi come il rispetto dei dettami fiscali, il dilagare del nero per pagamenti e stipendi, tutti elementi che sfuggono alle rilevazioni ufficiali.

In Puglia la migliore performance è di Lecce con 23.033 euro, seguita da Bari con 22.420, poi arriva Taranto con 20.355, Brindisi con 19.879 e chiude la Bat con 16.060 euro, media dei tre capoluoghi.

