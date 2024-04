Parte il numero unico di emergenza europeo 112

Da oggi è attivo il Numero unico europeo 1-1-2 (NUE 112) che riceverà le chiamate di emergenza provenienti dai distretti telefonici 0881 (Foggia) e 0882 (San Severo). E’ possibile contattarlo per ogni tipo di richiesta di soccorso e andrà a sostituire gli attuali numeri 112 (Carabinieri), 113 (Polizia di Stato), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Soccorso Sanitario) e 1530 (Emergenza in mare).

Questi numeri in Puglia al momento resteranno attivi ma a rispondere sarà la Centrale Unica di Risposta afferente la Struttura speciale regionale di avviamento del NUE, incardinata nel Dipartimento regionale di protezione civile. Era stato già attivato dallo scorso 16 aprile nei distretti telefonici 080 (Bari) e 0831 (Brindisi) ed entro il prossimo 28 maggio coprirà tutta la Puglia.

La Centrale Unica è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, viene garantita la gratuità della chiamata, l’accessibilità da qualsiasi terminale e per gli utenti disabili, il servizio multilingua e utilizza tecnologie che consentono una più accurata localizzazione delle chiamate. E’ inoltre possibile effettuare una chiamata di soccorso anche attraverso l'app denominata "WHERE ARE U" e che permette una più puntuale localizzazione, già predisposta per le chiamate per utenti sordi e per le chiamate mute.

Red.