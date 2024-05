Giochi sportivi sui Monti dauni

Era il 1979 quando per la prima volta vennero organizzati i Giochi del Subappennino, con allestiti con l'obiettivo di ridurre l'isolamento sociale e sportivo dei ragazzi delle aree interne.

Ora c’è chi vuole rinverdire quei fasti, coinvolgendo ancora una volta realtà scolastiche simili e omologhe come gli istituti comprensivi che operano sui Monti dauni in vari Comuni e dislocati su vari plessi di un territorio vasto e rarefatto. E allora un’occasione di incontro, socializzazione e riflessione è stata fissata per sabato 25 maggio al campo sportivo di Biccari, dove si ritroveranno circa 400 bambini e adolescenti che frequentano aule e banchi di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo, Casalvecchio, Castelnuovo, Celenza, Motta, Pietra, Roseto, San Marco la Catola e Volturino.

Il motore organizzativo di quella che è stata già definita la “Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace – Giochi senza confini” è il Centro Sportivo Casanova, con il suo responsabile Biagio Russo, ex docente di educazione fisica proprio a Biccari e Volturino che 45 anni varò la prima edizione dell’evento.

“E molti di quelli che hanno vissuto tempi e momenti indimenticabili – ha confermato Russo – mi hanno praticamente chiesto di rifare qualcosa del genere, e io ho accettato molto volentieri, anche per rendere omaggio al ricordo di grandi dirigenti scolastici come Mario Miano e Alfonso Piemonte, con la collaborazione tecnica di giganti del settore come Antonio Rinaldi e il sostegno di segretari scolastici come Giovanni Schettino e Antonio Tursilli. All’epoca furono svolte quattro edizioni con sedi itineranti, come cercheremo di riprodurre anche questa volta, sempre con la numerosa partecipazione degli alunni delle elementari e medie, suddivisi in tre categoria, dalla terza della primaria alla terza della secondaria. Il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, ha accettato con entusiasmo di ospitare la manifestazione, con la convinta adesione di molto suoi colleghi e dei due attuali dirigenti scolastici, Diana Riccelli per gli istituti Monti dauni e Roseti, e Riccardo Tibelli per il Mandes".

Il programma prevede il raduno e la sfilata di tutti i partecipanti ed esibizioni sul tema della pace, e poi il via alle gare di atletica leggera (corsa veloce e mezzo fondo maschile e femminile), calcio a 8 e pallavolo, entrambi con squadre miste. È prevista l’assegnazione di un trofeo che il vincitore metterà in palio l’anno successivo, ma che resterà definitivo al terzo successo.

Dopo la pausa pranzo nel borgo, alle 17 ci sarà spazio anche per una tavola rotonda con gli annunciati interventi dello stesso Mignogna, assieme a Carmine Ricci, docente di Scienze Motorie a Foggia, Domenico Di Molfetta, tecnico federale di atletica leggera e assessore allo Sport al Comune di Foggia, Francesca Rondinone, avvocato e dirigente Coni, Federico Massimo Ceschin, esperto di marketing turistico. La conversazione sarà moderata da Silvio Di Pasqua.

