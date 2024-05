Passo del Lupo, 36 sindaci contro la chiusura

Martedì 7 maggio chiuderà nuovamente la galleria Passo del Lupo, al confine tra Puglia e Molise sulla Statale 17, dal km 4 a 11. Si tratta di un leggero rinvio di cinque giorni per favorire lunedì la celebrazione della festa di San Giovanni Battista a Motta Montecorvino. Il traforo resterà interdetto fino al prossimo 3 agosto, quando verranno rimossi i blocchi per poco più di un mese, fino al 9 settembre per poi chiudere nuovamente fino al 30 novembre.

Sono queste le date indicate da Anas che sta effettuando, a stralci, lavori di messa in sicurezza del soffitto, mediante l’apposizione di centina metalliche.

Alcuni chiarimenti erano arrivati il mese scorso direttamente dalla voce dell’ingegner Vincenzo Marzi, responsabile Anas per la Puglia, nel corso di un’audizione alla V commissione consiliare della Regione Puglia, su invito del componente Antonio Tutolo. Nell’occasione aveva ribadito che i lavori di manutenzione, che stanno provocando diverse e periodiche interruzioni della fruizione con gravi disagi per le popolazioni residenti nelle zone se entrambi i versanti, non saranno celeri ma si rendono necessari per intervenire su una struttura a lungo trascurata e per la quale saranno necessari oltre 12 milioni di euro. Finora stati stati coperti 500 metri sui circa 1.400 della lunghezza totale.

Contro la chiusura si sono espressi ben 36 sindaci tra Lucera, Monti Dauni e del Beneventano, e con una nota hanno chiesto al ministero delle Infrastrutture, Anas e Prefettura di convocare un tavolo tecnico per "concordare un nuovo cronoprogramma compatibile con le esigenze del territorio, anche al fine di individuare percorsi alternativi, esistenti e da allestire all’uso, a ridosso della galleria, da destinarsi al transito dei mezzi agricoli e del traffico veicolare leggero".

